Mercato: Luis Henrique (OM) proposé à Nantes

En délicatesse à l’Olympique de Marseille, le Brésilien Luis Henrique a été proposé au FC Nantes lors du mercato estival mais les Canaris font face à une grosse concurrence.

Peu utilisé par Jorge Sampaoli à Marseille en deuxième partie de saison, Luis Henrique fait partie des candidats au départ lors du mercato estival. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025, l’ailier brésilien ne manque pas de courtisans et a même été proposé à Nantes.

Selon les informations de RMC Sport, évoquées par le média sud-américain Globo Esporte, les deux clubs négocient un accord pour le transfert du joueur de 20 ans. Soucieux de renforcer leur équipe en vue de la prochaine Ligue Europa, les dirigeants nantais ont confirmé rêver d’Arek Milik mais pourrait donc finalement récupérer un autre joueur marseillais.

Plusieurs concurrents sérieux pour Nantes

Une décision pourrait intervenir d’ici la fin de la semaine pour un joueur qui n’a marqué qu’un seul but (plus six passes) en 49 apparitions toutes compétitions confondues avec l’OM. Mais si Antoine Kombouaré et la direction nantaise verrait d’un bon œil la signature de Luis Henrique, l’ancien de Botafogo dispose de plusieurs prétendants en Europe.

En plus des Canaris, plusieurs clubs italiens dont le Torino suivent l’ailier de 20 ans. Après avoir chipé Xavi Simons, le PSV songerait aussi à récupérer le joueur de l’OM lors du mercato. Absent pour la reprise du groupe olympien, mercredi à la Commanderie, Luis Henrique semble plus que jamais proche d’un départ. Proche de signer Moussa Sissoko, Nantes est passé à la vitesse supérieure pour son recrutement.