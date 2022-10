OM: "Les joueurs sont devenus plus importants que les clubs et leur propre coach", pour Tudor

Dans un entretien accordé à l'UEFA, le manager de l'OM, Igor Tudor, explique regretter le management qu'il avait connu à l'époque où il évoluait à la Juventus. Pour lui, les joueurs sont aujourd'hui devenus plus importants que les clubs et les coachs.

On le savait déjà : Igor Tudor a des méthodes de management bien à lui. Réputé pour son exigence et, parfois, ses excès d'autoritarisme - comme ouvertement dénoncé en début de saison par le groupe olympien - l'entraîneur marseillais a expliqué sa vision des choses dans un entretien accordé à l'UEFA.

Coaché par plusieurs grands noms lorsqu'il évoluait à la Juventus, à savoir Marcelo Lippi, Fabio Capello ou Carlo Ancelotti, il explique qu'il les écoutait religieusement dans les vestiaires. "Ils avaient les pleins pouvoirs et c'est pour moi la bonne méthode", avance-t-il.

"Les joueurs sont plus importants que les clubs et leur propre coach"

Avant cela, on entend le Croate regretter que le poids de l'entraîneur soit aujourd'hui moindre dans le monde du football. "De nos jours, les joueurs avec leurs contrats, dans leur club et avec leurs sponsors, sont même plus importants que les clubs et leur propre coach."

L'entraîneur du dauphin du PSG au classement de la Ligue 1 affirme qu'il fait souvent référence à ses mentors italiens auprès de ses joueurs pour expliquer sa philosophie. Quoi qu'il en soit, les remous du début d'exercice semblent désormais bien loin. Mardi soir contre le Sporting Portugal, les Olympiens ont signé leur premier succès de la saison en C1 (4-1) après deux défaites contre Tottenham et l'Eintracht Francfort. Un succès qui vient valider la très bonne série phocéenne en championnat (sept victoires en neuf journées de Ligue 1).