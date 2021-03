OM: Mandanda encore plus dans l'histoire avec 450 matchs en Ligue 1

Titulaire et capitaine ce mercredi pour les débuts de Jorge Sampaoli face au Stade Rennais, Steve Mandanda totalise désormais 450 matchs disputés en championnat. Tous avec l'OM.

Il entre encore un peu plus dans l’histoire de l’OM. Aligné ce mercredi face au Stade Rennais par Jorge Sampaoli, en match en retard de la 22e journée de Ligue 1, Steve Mandanda en est désormais à 450 rencontres disputées dans le championnat de France. Toutes avec Marseille.

Comme indiqué par Opta, le portier de 35 ans est le huitième joueur à atteindre cette barre avec un même club en Ligue 1 lors des 70 dernières saisons et le premier depuis Claude Puel avec Monaco en décembre 1994.

Sous contrat jusqu'en 2024

Formé au Havre, Mandanda a rejoint l’OM en 2007, avant d’en partir en 2016 pour tenter sa chance en Premier League du côté de Crystal Palace. Une expérience peu concluante qui l’a poussé à revenir à Marseille en 2017. Devenu capitaine, il est sous contrat jusqu’en 2024. Moins performant ces derniers mois, l'international français (34 sélections) reste tout de même un titulaire indiscutable et devrait logiquement garder ce statut sous les ordres de Sampaoli. Cette saison, il n’a raté qu’un seul match de Ligue 1, contre Nîmes (1-2), le 16 janvier, pour cause de blessure.

Sauf surprise, il semble bien parti pour terminer sa carrière sur la Canebière. "Je suis très attaché au club. Je suis le joueur qui a disputé le plus de matchs dans l'histoire de l'OM aujourd'hui, ce n'est pas rien, quand on sait la difficulté d'y durer. J'aime le club, j'aime la ville, j'aime tout ce qui se passe autour. Ma volonté, bien sûr, c'est de finir ici mais je ne suis pas le seul à décider. (...) J'ai du mal à me projeter sur la fin de ma carrière, bien sûr je suis plus proche de la fin que du début mais je ne me vois pas dans l'après-foot, je suis encore à fond sur les terrains. J'ai encore besoin de tout ça", avait-il confié dans les colonnes de L'Equipe en juillet 2020.