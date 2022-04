PSG-OM: Milik finalement présent dans le groupe marseillais ?

Un forfait d’Arkadiusz Milik pour le choc de ce dimanche entre le PSG et l’OM était dans les tuyaux. Mais le buteur marseillais a encore une chance de figurer dans le groupe. De retour à l’entraînement, le Polonais a vu son coach Jorge Sampaoli entretenir l'espoir ce samedi.

L’Olympique de Marseille aura besoin de ses joueurs meilleurs joueurs pour contrer l’armada du PSG ce dimanche au Parc des Princes (à 20h45). Si Dimitri Payet, William Saliba ou Boubacar Kamara devraient être de la partie, la présence d’Arkadiusz Milik est elle très incertaine. Mais pas tout à fait impossible pour autant, si l'on en croit les discours olympiens.

Victime d’une blessure à une cuisse lors du dernier rassemblement avec la Pologne en mars dernier, le buteur n’a plus joué depuis son retour à Marseille. Annoncé forfait par L’Equipe pour le match contre les Parisiens, le Polonais pourrait finalement faire son retour à temps pour aider les siens.

Milik a ainsi fait son retour à l’entraînement ce samedi. Au vu des déclarations de Jorge Sampaoli et Valentin Rongier sur la forme du joueur, les fans de Marseille peuvent encore espérer une présence du "grand attaquant" dans le groupe.

Sampaoli: "Il se sent beaucoup mieux"

Si le second de Ligue 1 a su s’en sortir en Conférence League et en championnat sans son buteur vedette, la présence de ce dernier face au PSG serait un atout précieux pour Sampaoli. Devant la presse, l’Argentin s’est même montré rassurant, tout en laissant planer le doute sur sa présence ou non dans le groupe: "Il se sent beaucoup mieux là, et on va voir s’il peut être dans le groupe demain, a-t-il indiqué. J'ai des doutes. La blessure était plus importante que prévu."

À l’image des fans du club, Valentin Rongier espère que son coéquipier sera suffisamment remis pour les aider à prendre quelques points au Parc des Princes: "On ne sait pas encore si Milik sera du déplacement, ça sera décidé au dernier moment, mais on espère qu’il sera avec nous." Rappelons que lors de la dernière opposition des deux équipes au Vélodrome en octobre dernier (0-0), l’élément aux sept buts en championnat pensait avoir ouvert le score, mais son but avait été refusé pour une position de hors-jeu.