OM-Nantes: "Plus facile" pour Sanchez "avec des attaquants autour", le conseil de Kombouaré à Tudor

L'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré a profite de la conférence de presse après sa défaite contre l'OM samedi (2-1) pour prodiguer quelques conseils à son homologue marseillais, jugeant qu'Alexis Sanchez devrait être plus entouré.

La défaite avec supplément conseil. Visiblement très amer d'avoir perdu à Marseille samedi soir (défaite 1-2), l'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré a profité de sa conférence de presse pour recommandations à Igor Tudor, notamment dans son animation offensive.

"Vous avez compris le message !"

"Pour l'OM, Alexis Sanchez c'est un grand joueur, mais ce qu'il a fait ailleurs, il doit réussir à le faire ici, lance le technicien nantais en conférence de presse. Il faut qu'il le prouve. C'est comme ça qu'on est jugé. Mais ça sera un vrai renfort, même s'il n'est pas encore prêt physiquement. S'il a des attaquants autour de lui, peut-être que c'est plus facile... Vous avez compris le message !"

Un petit conseil à son homologue de l'OM, auquel il ajoute son analyse du jeu olympien, qui a "surpris" Antoine Kombouaré: "C'est vrai que quand je reçois la composition d'équipe, je suis très surpris. Quand je vois l'attaque avec Sanchez, Guendouzi et Gerson, un milieu de terrain avec Veretout et Rongier, je suis surpris. Je pensais qu'ils voulaient avoir une grosse maitrise au milieu de terrain pour tenir le ballon et après mettre de la vitesse dans les couloirs avec Clauss et Tavares sur les côtés."

"Moi je n'apprends rien dans la défaite"

Toujours un peu agacé par cette défaite alors que Nantes était en supériorité numérique après le carton de Samuel Gigot à la 76e minute, il estime que Nantes s'est crée autant d'occasions que Marseille, mais que les Olympiens se sont montrés plus tranchants: "Les attaquants ont eu plein de situations, comme le deux contre un de Blas et Simon. On doit être plus tueurs, plus efficaces dans les deux surfaces. Parce que finalement, tu prends deux buts cons... (...) C'était un match très ouvert. C'était sur un fil, mais eux la réussite ils la provoquent."

Et l'entraîneur ne souhaite pas tirer de leçons de cette défaite sur "un corner et une touche": "Je ne veux pas entendre le dicton qui dit qu'on apprend dans la défaite. Moi j'apprends rien dans la défaite, j'ai rien retenu de cette défaite. C'est de la connerie."