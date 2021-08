OM: objectifs, mercato, préparation...ce qu'il faut savoir avant le début de saison en L1

Avec un mercato très important en nombre, mais dont la qualité sur le terrain reste encore à prouver, l'OM, qui affronte ce dimanche Montpellier, espère retrouver le podium et une qualification en Ligue des champions.

Les ambitions de la saison

Après avoir déçu avec une 5e place bien éloignée du Top 4, l'Olympique de Marseille doit faire mieux. Notamment pour des questions financières, la direction croise sans doute les doigts pour que Jorge Sampaoli parvienne à placer l'équipe sur le podium et à la qualifier pour la Ligue des champions. En Coupe de France, une finale doit être envisagée. Quant à la Ligue Europa, les difficultés des dernières saisons et la reconstruction de l'effectif imposent la prudence. Un bon parcours serait donc une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

Les résultats de la préparation

► Martigues: victoire 3-0

► Sète: victoire 2-1

► Servette: victoire 3-1

► Braga: nul 1-1

► Benfica: nul 1-1

► Saint-Étienne: victoire 2-1

► Villarreal: victoire 2-1

La déclaration de l'avant-saison à retenir

Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM: "On a commencé à utiliser d’autres systèmes. Mais le plus important c’est le style, ce que l’on veut faire avec le ballon. La langue du foot, c’est des connexions. Il faut être protagoniste avec le ballon, le récupérer quand on le perd. C’est un style riche qui nécessite du travail. Quand les joueurs ont le ballon, ils doivent développer ce que l’on recherche".

Le mercato

Jorge Sampaoli va devoir se creuser la tête pour intégrer au mieux toutes ces recrues, et surtout sans perdre trop de temps. Malgré des moyens limités, le club a enregistré sept nouveaux joueurs. Parmi eux, cinq espoirs: le milieu français Mattéo Guendouzi (22 ans), l'ailier turc Cengiz Ünder (23 ans), le défenseur français William Saliba (20 ans), l'ailier américain Konrad De La Fuente (20 ans) et le milieu brésilien Gerson (24 ans). Les deux autres recrues sont un peu plus expérimentés. Il s'agit du gardien espagnol Pau Lopez (26 ans), qui va être en concurrence avec Steve Mandanda, et le défenseur brésilien Luan Peres (27 ans). "Il nous manque quelques joueurs", a toutefois affirmé le coach, car "les postes ne sont pas tous doublés".

Trois rendez-vous marquants du début de saison

► 3e journée de L1: Nice-OM

► 5e journée de L1: Monaco-OM

► 16 septembre: 1re journée de Ligue Europa

L'Olympique de Marseille débute son championnat contre Montpellier, ce dimanche soir à 20h45.