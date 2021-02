OM-OL: Larguet veut "beaucoup communiquer" avec Sampaoli et se tient à disposition

Après le nul de l'OM face à l'OL ce dimanche (1-1), pour clore la 27e journée de Ligue 1, Nasser Larguet s'est exprimé sur l'arrivée imminente de Jorge Sampaoli, nouvel entraîneur du club. Le coach par intérim tient aussi à saluer ses joueurs.

"Aujourd'hui on voulait trouver une assise collective, et c'est de bon augure pour la suite. Maintenant il faut enchainer des victoires": comme un message pour son successeur Jorge Sampaoli, officiellement nommé entraîneur de l'OM vendredi et attendu mardi à Marseille. Nasser Larguet était encore sur le banc ce dimanche pour le choc face à l'OL (1-1) en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Et pourrait bien l'être encore mercredi, pour le déplacement à Lille.

"Je ne sais pas jusqu'à quand je suis là, poursuit le coach intérimaire en conférence de presse. Je suis là jusqu'à ce que Sampaoli arrive et qu'il soit apte à prendre l'équipe. Ensuite je reviendrai à la formation, en gardant une connexion forte avec l'équipe première. Je donnerai mon avis sur des jeunes joueurs et leur capacité à intégrer l'équipe première."

"J'ai dit aux joueurs de se mettre dans une bulle sportive"

Depuis le départ d'André Villas-Boas, Nasser Larguet aura contribué à apaiser les tensions, dans le vestiaire et en dehors. "Pendant cette période, j'ai dit aux joueurs de se mettre dans une bulle sportive, de ne pas sortir des objectifs de terrain. Ils sont focus sur ce que je demande. Cette période, je la vis bien. Je ne m'enflamme pas, je me méfie des louanges. Mais c'est aux joueurs qu'il faut adresser des louanges, ils sont revenus aux fondamentaux du football", constate-t-il.

Nasser Larguet entend "beaucoup communiquer" avec Jorge Sampaoli, qui va reprendre les rênes prochainement. Pour un retour au sportif, purement, après des semaines très agitées. En attendant, l'OM remonte à la septième place du classement, avec un match en retard et à deux points de la cinquième place.