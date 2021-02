OM-OL, les compos: Milik en pointe, Khaoui préféré à Germain

Pour ce qui devrait être son dernier match sur le banc de l’OM, l’intérimaire Nasser Larguet a choisi de titulariser le Polonais Arkadiusz Milik contre l’OL, qui se présente au Vélodrome avec l’ensemble de ses forces au coup d’envoi.

Avant d’accueillir un nouvel entraîneur, sans doute la semaine prochaine, Nasser Larguet peut déminer le terrain de son successeur sur le banc de l’OM à l’occasion d’un très chaud "Olympico" ce dimanche, à 21h. L’Olympique de Marseille peut mettre son grain de sable dans la belle mécanique lyonnaise et ralentir le rythme des hommes de Rudi Garcia dans la course au titre. Pour ce faire, le club phocéen va s’appuyer sur le talent de son buteur polonais Arkadiusz Milik, de retour dans le groupe après trois semaines d’absence.

Marcelo dans l'axe, Cornet à gauche... des retours en défense à Lyon

L’international est aligné avec Dimitri Payet et Florian Thauvin en pourvoyeurs de ballons dans un schéma de jeu en 4-2-3-1, devant un solide attelage Kamara-Gueye en double pivot devant la défense. Jordan Amavi étant blessé et Hiroki Sakai suspendu, Yuto Nagatomo et Pol Lirola vont occuper les couloirs de la défense, tandis que l’axe sera gardé par l’Espagnol Alvaro Gonzalez et le Croate Duje Caleta-Car. Seulement 7e avec 38 points, Marseille espère se relancer après un triste match nul à Nantes (1-1) dans le championnat de France.

Du côté de l’Olympique Lyonnais, mis sous pression par le PSG au moment de jouer un match très important de sa saison au stade Vélodrome, Rudi Garcia, l'entraîneur, dispose d’un effectif au grand complet. Le coach de l’OL a donc choisi d’aligner son équipe type, avec ce fameux trident Paqueta-Mendes-Aouar au milieu. Deuxième buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations, le Néerlandais Memphis Depay occupera la pointe de l’attaque au coup d’envoi. Marcelo (dans l’axe) et Cornet (à gauche), retrouvent une place de titulaire en défense.

La compo de l’OM:

Mandanda - Lirola, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Gueye - Thauvin, Payet, Khaoui - Milik.

Le onze de l’OL:

Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Paqueta, Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi.