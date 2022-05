OM-OL: "Ce n'est pas de la danse, c'est du foot", Dembélé défend les décisions arbitrales

Après le large succès de l'OL au Vélodrome face à Marseille dimanche (0-3), comptant pour la 35e journée de Ligue 1, Moussa Dembélé estime qu'il ne fait pas faute sur Pau Lopez sur l'ouverture du score des Gones.

Un succès net et sans bavure. En clôture de la 35e journée de Ligue 1, l'OL a remporté l'Olympico face à Marseille (0-3) dans un Vélodrome bouillant. Pourtant, l'arbitrage a beaucoup fait parler dans ce choc de la 35e journée de Ligue 1. Sur l'ouverture du score de Castello Lukeba, le gardien marseillais Pau Lopez s'est plaint d'une faute de Moussa Dembélé, qui lui aurait marché sur le bras. Après le coup de sifflet final, le capitaine lyonnais s'est défendu, estimant que l'arbitre avait pris une bonne décision.

"Si je fais faute sur Pau Lopez? Non du tout, je touche la balle, c'est lui qui vient sur moi. L'arbitre n'a pas sifflé faute donc forcément il n'y a pas faute et il y a but. Cela fait partie du foot. Ce n'est pas de la danse, c'est du foot, il y a des contacts. Mais non, il y a but. Si je fais main? Les nouvelles règles disent que le bras qui est en appui n'est pas compté comme une main donc il n'y a pas main", a expliqué l'attaquant de l'OL en zone mixte.

Les Marseillais ne sont pas d'accord

En revanche, le ton est totalement différent du côté de l'OM. Le club n’a pas manqué de pointer du doigt l’arbitrage à l’issue de cette seconde défaite en quatre jours. Interrogé par Prime Vidéo, le président Pablo Longoria a évoqué des "circonstances particulières" pour justifier ce lourd revers. "Je n’ai pas vu bien les images avec les analystes, je me demandais s’il n’y avait pas hors-jeu au début de l’action. Mais c’est quand même fort le bras de Pau Lopez, il y a contact avec lui", juge-t-il au sujet du premier but lyonnais, accordé à Lukeba malgré un contact entre Dembélé et le gardien marseillais ainsi qu’une position à la limite du hors-jeu de l’avant-centre rhodanien.

Même son de cloche chez Jorge Sampaoli. "Aujourd'hui, on a vu des choses qui ont été douloureuses pour nous et qu'il a fallu accepter, lance le coach argentin en conférence de presse, sans évoquer clairement l’arbitrage de la rencontre. Il n'y a rien à faire là-dessus, il faut penser à jeudi et à conserver notre avance. On joue beaucoup de choses importantes, on espère ne pas revivre ce genre de choses. Cela nous a déjà coûté contre Paris, ça nous coûte ici. Je pense qu'il faudra unifier les critères pour que ça ne porte pas préjudice à quelqu'un comme ce fut le cas pour l'OM". Alors que les Phocéens avaient l'opportunité de faire le trou à la deuxième place, ils restent sous la menace de Rennes et Monaco à trois journées de la fin du championnat.