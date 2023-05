OM: "on regarde toujours devant", Marseille se remet à rêver du titre à cinq journées de la fin

De retour à cinq points du PSG à cinq journées de la fin, l’OM se remet à croire au titre de champion de France à l’instar d’Alexis Sanchez ou de Jonathan Clauss. Igor Tudor, lui, se montre plus prudent.

Une ambiance électrique régnait sur le Vélodrome dimanche. Du coup d’envoi au coup de sifflet final, même quand l’OM était mené pendant plus de 40 minutes, le stade a grondé comme il sait si bien le faire pour porter ses joueurs vers un succès face à Auxerre (2-1). Parce que l’occasion était trop belle de se rapprocher un peu plus du PSG, battu à domicile par Lorient (1-3) quelques heures plus tôt.

Sanchez: "Il faut croire au titre, moi j'y crois"

Souvent l’OM a gâché des munitions malgré une nette domination cette saison. Il n’en était pas question cette fois et, portés par un bruit assourdissant, Cengiz Under (75e), puis Alexis Sanchez (77e) ont tout renversé pour permettre à toute une ville de croire à l’impensable.

A cinq journées de la fin du championnat, l’OM ne compte plus que cinq points de retard sur le PSG, leader. C’était déjà le cas au soir de la 24e journée… juste avant la claque reçue face à Paris (0-3). Marseille n’a plus perdu depuis en championnat (cinq victoires, trois nuls). Venu dans la cité phocéenne pour gagner, Alexis Sanchez a clamé haut et fort son objectif de tout faire pour arracher ce titre. "On est à cinq points du PSG, c'est une motivation, et sur un plan personnel aussi, ça me plaît d'être proche du leader, a lancé le Chilien sur Amazon Prime Vidéo. Et il faut y croire, il faut croire au titre, moi j'y crois. Il faut avoir de l'espoir et rester uni en tant qu'équipe."

Son message a trouvé un écho au sein du vestiaire, à l’instar de Jonathan Clauss. "On regarde toujours devant, a lancé le latéral droit ou gauche. On espère toujours mieux mais ça dépend de nous et des autres. Donc on va déjà se concentrer sur nous avant de regarder les autres."

Igor Tudor, entraîneur marseillais, se montre plus prudent en se projetant uniquement sur le déplacement à Lens, samedi (21h, 34e journée de Ligue 1) qui sera un duel entre deux prétendants au podium et au titre. "Je pense seulement à faire un beau match samedi, a lancé l’entraîneur croate. Et à la fin on fera les comptes."

Jordan Veretout a, lui, rappelé la force collective de cet OM. "On est une équipe soudée et c’est tous ensemble qu’on arrivera à notre objectif, il ne faut rien lâcher, continuer comme ça et bien se reposer parce qu’on a un match important la semaine prochaine." Sans préciser l’objectif en question, l’ancien Nantais voit dans la soirée de dimanche une sorte de tournant: "c’est une victoire qui va compter à la fin du championnat."