OM: Payet forfait pour le déplacement à Angers

Ressentant encore une gêne à la cuisse, Dimitri Payet ne sera pas du déplacement de l’OM à Angers pour la 7e journée de Ligue 1, ce mercredi (21h).

L’OM a dévoilé son groupe pour la 7e journée de Ligue 1, au cours de laquelle il se déplacera à Angers, ce mercredi (21h). Dimitri Payet, homme en forme du début de saison, n’en fait pas partie: le milieu offensif ressent toujours une gêne à la cuisse et Jorge Sampaoli n’a pas souhaité prendre de risques en raison de l'enchainement des matchs.

Cette douleur a déjà fait rater au Réunionnais le match à Monaco, le 11 septembre, où il avait également été ménagé par son entraineur, Jorge Sampaoli. Il avait pourtant fait son retour pour la réception de Rennes (2-0), ce dimanche, qu’il avait disputé en intégralité et au cours de laquelle il avait porté le brassard de capitaine.

Milik pas encore de retour

Parmi les autres absences notables, les Phocéens devront se passer du défenseur central Alvaro Gonzalez, qui purgera son second match de suspension après les incidents survenus lors du derby de la Côte d’Azur face à Nice. Blessé au genou depuis plusieurs mois, l’attaquant Arkadiusz Milik a repris l’entraînement, mais a été jugé trop juste par le staff.

"Concernant Milik, le médecin m'a dit qu'il va mieux et qu'il est proche de faire son retour mais qu'à court terme, il y avait encore un risque en le faisant jouer, a confirmé Sampaoli ce mardi en conférence de presse. On pensait qu'il jouerait face à Angers mais ça ne sera pas le cas. On espère qu'il pourra revenir dimanche contre Lens. Je ne sais pas s'il pourra avoir quelques minutes." S'il n'est pas sur pied pour affronter les Sang et Or, il le sera peut-être pour la réception de Galatasaray, jeudi prochain.

Le groupe de l'OM:

Mandanda, Ngapandouetnbu, P.Lopez - Amavi, Caleta-Car, Balerdi, Saliba, Lirola, Peres - Gerson, P.Gueye, Kamara, Guendouzi, Rongier, Harit, Targhalline - Luis Henrique, De la Fuente, Dieng, Under, Ben Seghir