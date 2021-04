OM: Payet leader d'un groupe? Rothen tacle son "manque de professionnalisme"

Echaudé par sa fin de relation avec André Villas-Boas il y a quelques mois et son attitude cette saison, Jérôme Rothen ne voit plus Dimitri Payet capable d’être un leader au sein du groupe olympien.

Sur le plan collectif, l’OM va mieux depuis quelques temps, reboosté par l’arrivée de l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli. Sur le plan individuel aussi, quelques joueurs ont retrouvé un bon niveau, à l’image de Dimitri Payet, décisif lors des dernières rencontres de Ligue 1 et qui a permis à son club de se battre à nouveau pour l’Europe en cette fin de saison.

Bien qu’il se soit bien repris après un début de saison raté, où il a largement été critiqué voire moqué pour son surpoids, le maître à jouer marseillais peine encore à convaincre Jérôme Rothen. Sur l’attitude, en tout cas.

"Je ne remets pas en cause ses qualités de joueur. Quand il est affuté, il a une qualité de passe et une vision bien au-dessus de la moyenne. Il est capable d’élever son niveau contre des grandes équipes et d’être décisif, analyse vendredi le consultant RMC Sport dans "Rothen Régale". Le problème, c’est son manque de professionnalisme, qui a été mis en avant dans tous les clubs où il est passé."

"Thauvin, Payet, ces joueurs-là ne peuvent plus encadrer des jeunes"

Car si sur un plan statistique, il est redevenu une vraie satisfaction – Payet a inscrit trois buts et délivré six passes décisives depuis que Jorge Sampaoli est à Marseille –, le Réunionnais désormais affûté ne sera jamais un leader ni un exemple pour les jeunes joueurs du club. En cause, ses prises de position à même les pelouses ou sur les réseaux sociaux envers son ancien coach, André Villas-Boas. "Tu imagines la trahison auprès de Villas-Boas, qui l’adulait et qui l’a toujours défendu? Il est arrivé avec sept kilos de trop (l’été dernier, ndlr). Payet s’est foutu de ses coéquipiers, sans parler des supporters et de ses dirigeants qui le paient très cher, estime Rothen. Rien que pour ça, comment veux-tu que ce joueur-là encadre des jeunes?"

Et le consultant RMC Sport de conclure, toujours très critique envers l’homme aux 38 sélections en équipe de France (8 buts). "L’année prochaine, de nouveaux joueurs vont probablement arriver avec le réseau de (Pablo) Longoria. (…) Mais quel sera le regard de ceux qui seront toujours là par rapport à Payet? Vous pensez qu’ils le regardent avec des yeux de leader, de joueur exemplaire? Non, ils se foutent de sa tronche. Ils ne peuvent pas tous tirer dans le même sens, le mal est trop profond à Marseille, ou avec un joueur comme Florian Thauvin. Ces joueurs-là ne peuvent plus encadrer des jeunes."