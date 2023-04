OM: pour Tudor, Clauss n’est pas loin d’un retour en équipe de France

Igor Tudor, entraîneur de l’OM, s’est réjoui du retour au meilleur niveau de Jonathan Clauss, dimanche face à Troyes (3-1). Il l’exhorte à maintenir cette constance en fin de saison pour lui permettre notamment de prétendre à un retour en équipe de France.

Jonathan Clauss (30 ans) a livré une prestation qui a ravi Igor Tudor, dimanche lors de la victoire de l’OM face à Troyes (3-1). Aligné à gauche, l’ancien Lensois confirme un regain de forme qui le rapproche du niveau international, selon son entraîneur, ce dernier l’invite donc à poursuivre pour aider l’OM dans le sprint final et potentiellement retrouver l’équipe de France.

"Il a joué à son niveau, celui de joueur de l’équipe de France"

"C’est un joueur qui a la capacité de jouer sur les deux côtés, et ça ne change rien pour lui, a déclaré le technicien croate à l’issue de la rencontre. C’est important de voir le niveau auquel il joue. Lors des deux derniers matchs, il a joué à son niveau, c’est-à-dire à celui de joueur de l’équipe de France. Avant cela, c’est vrai qu’il était un peu en-deçà de ses performances. J’espère qu’il va pouvoir jouer les sept derniers matchs avec constance et à son niveau. C’est ce qu’il faut s’il veut retourner en équipe nationale."

Clauss (6 sélections), appelé pour la première fois en équipe de France en mars 2022, avait été retenu lors des trois rassemblements suivants jusqu’à celui septembre. Mais il n’avait finalement pas été appelé par Didier Deschamps dans le groupe pour disputer la Coupe du monde. Clauss, dont la dernière sélection date du 25 septembre 2022 face au Danemark (2-0), ne figurait pas non plus dans le groupe lors du dernier rassemblement en mars.

Dimanche soir, le joueur confiait son soulagement après la belle performance collective de son équipe. "J’ai l’impression que tout est bien ce soir forcément, a-t-il déclaré. On avait à cœur de faire un résultat à la maison, surtout de gagner parce que ça faisait un bout de temps. On savait que Troyes était en difficulté. Vitinha en plus qui marque ce doublé, c’est très bien pour lui, c’est très bien pour nous. L’ambiance était extraordinaire, on était obligé de gagner et c’est ce qu’on a fait. "