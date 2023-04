OM: pourquoi Tudor ne regardera pas le choc PSG-Lens

Igor Tudor a commenté vendredi l'affiche de la 31e journée de Ligue entre le PSG et Lens. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille pourrait profiter d'une victoire francilienne en vue de la course à la Ligue des champions.

Invaincu lors des cinq dernières rencontres de Ligue 1, l'OM recevra Troyes au Vélodrome ce dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1. La veille, Lens défiera le PSG au Parc des Princes lors d'un choc entre les deux équipes qui devancent les Phocéens au classement. Toujours engagé avec Marseille dans la course à la Ligue des champions, voire au titre en cas d'effondrement du rival parisien, Igor Tudor a indiqué quel résultat il espérait lors de cette affiche... à la Tudor, évidemment.

"La première chose c'est que j'espère qu'il y aura le meilleur résultat, a sobrement lâché le technicien croate, sans entrer dans le détail. Le plus avantageux pour nous."

Tudor explique pourquoi il ne regardera pas PSG-Lens

Opposé au relégable troyen, l'OM partira favori de son match et pourra bénéficier du soutien de ses fans présents au Vélodrome. Surtout, les partenaires de Chancel Mbemba auront l'avantage de déjà connaître le résultat du choc entre Artésiens et Parisiens. Mais peu importe le score, Igor Tudor n'a pas prévu de regarder la rencontre.

"Je ne regarderai pas le match, a encore enchaîné le patron de l'équipe phocéenne. Puisque je suis déjà assez nerveux et anxieux quand je regarde les miens donc cela me suffit. Je ne regarderai pas leur match."

Face à l'insistance des journalistes pour savoir quel serait le meilleur résultat pour l'OM, Igor Tudor s'est contenté de répondre dans un grand sourire: "Je ne sais pas".

En cas de victoire du PSG, l'OM repasserait deuxième de Ligue 1 en dominant Troyes le lendemain mais dirait probablement adieu au titre en championnat. Une victoire lensoise et les Phocéens seraient obligés de l'emporter pour ne pas compter cinq longueurs de retard sur les Sang et Or et un débours de huit points sur Paris. Finalement, le meilleur résultat pour les protégés d'Igor Tudor pourrait bien être un match nul. Mais ça, le coach croate s'est refusé à le dire.