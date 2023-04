PSG: les mots forts de Galtier, "choqué" par les accusations de racisme et d'islamophobie

Christophe Galtier s'est exprimé ce vendredi sur les accusations de racisme et d'islamophobie contre lui. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a fermement démenti les faits qui lui sont reprochés et attend désormais que la justice fasse son travail.

Il ne compte pas se laisser faire et l'a clairement fait savoir. Dans la tourmente depuis mardi et la publication de graves accusations de racisme et d'islamophobie portées contre lui par Julien Fournier, Christophe Galtier a publiquement réagi ce vendredi lors de la conférence de presse du PSG. A la veille de la réception de Lens lors de la 31e journée de Ligue 1, l'entraîneur parisien a une nouvelle fois vigoureusement nié les faits qui lui sont reprochés par l'ancien dirigeant de l'OGC Nice au sujet des joueurs noirs et musulmans du club azuréen.

"Comme beaucoup d’entre vous je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, a lancé le technicien francilien devant les journalistes. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité."

"Je suis un enfant des cités HLM"

Impliqué dans le football français depuis plus de 30 ans, Christophe Galtier a rappelé son attachement aux valeurs de tolérance et de partage. Avec calme et fermeté, l'entraîneur du PSG a nié en bloc avoir tenu des propos discriminatoires vis-à-vis des joueurs noirs et musulmans de l'OGC Nice lors de la saison 2022-2023.

"Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité, dans les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion, a enchaîné Christophe Galtier. Toute ma vie d'homme, de footballeur puis d'entraîneur a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soit salis de la sorte."

Galtier "satisfait" de la procédure judiciaire

Christophe Galtier, victime de menaces de mort après l'éclatement de cette affaire, a également confirmé vouloir défendre son honneur et s'est réjoui de voir le procureur de la République de Nice ouvrir une procédure judiciaire et mener des perquisitions au siège du club niçois.

"J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J'ai confiance en la justice de mon pays. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête, je viens d'apprendre cela ce vendredi matin, a encore insisté l'ancien de Nice, Lille et Saint-Etienne. Afin de laisser travailler la justice en toute sérénité, je n'apporterai pas d'autre commentaire à ce sujet."

Et de conclure sa prise de parole en confirmant qu'il ne parlerait plus de cette affaire: "Le Paris Saint-Germain a un match très important à disputer samedi soir. Toute mon énérgie et ma concentration se trouvent tournées vers cet objectif."