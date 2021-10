OM-PSG: des coéquipiers à Marseille du bouillant Guendouzi lui ont demandé de se calmer

Selon L'Equipe, Boubacar Kamara et Pape Gueye ont déjà demandé à leur partenaire Mattéo Guendouzi de se calmer sur le terrain. Excellent depuis le début de la saison, le milieu de terrain se distingue parfois par son caractère bien trempé.

Mattéo Guendouzi a les défauts de ses qualités. Depuis le début de sa carrière, le milieu de terrain a toujours affiché une énorme faim de victoires sur le terrain. Bouillant, grande gueule, son tempéramment volcanique lui a parfois joué des mauvais tours. On se souvient notamment d'une grosse embrouille avec le Français Neal Maupay lorsqu'il jouait à Arsenal. Depuis son arrivée à l'OM cet été, on l'a aussi vu recadrer sèchement son partenaire brésilien Gerson, pas assez concerné par le travail défensif selon lui. Enfin l'ex-Gunner n'est jamais le dernier dès qu'il s'agit de mettre la pression sur les arbitres ou de constester leurs décisions, voire de chauffer les adversaires. "Il insulte gratuitement mais il sait très bien avec qui il se permet de se comporter comme ça", glisse ce dimanche à L'Equipe un de ses adversaires. Un jour il s'en prendra à la mauvaise personne et ça finira très mal."

Il n'a reçu qu'un carton jaune en L1

Ce caractère volcanique plaît aux Marseillais et ne fait pas d'ombre à un début de saison plus que convaincant. D'autant que Guendouzi n'a écopé que d'un seul carton jaune en Ligue 1 cette saison. Mais certains de ses équipiers l'ont déjà mis en garde. Selon L'Equipe, Boubacar Kamara et Pape Gueye, deux partenaires avec lesquels Guendouzi s'entend bien, lui ont demandé de se calmer sur le terrain. Un conseil bienvenu à l'approche d'un OM-PSG qui sent forcément la poudre...