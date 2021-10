OM-PSG: le plan anti-Messi de Sampaoli

A deux jours du Classique OM-PSG dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1, l’entraîneur phocéen Jorge Sampaoli n’a pas échappé aux questions sur son compatriote et ancien joueur en sélection argentine Lionel Messi. Le technicien a sa petite idée pour tenter de neutraliser la Pulga au stade Vélodrome.

Dimanche de retrouvailles. Trois ans après la fin de leur collaboration au sein de la sélection argentine, Jorge Sampaoli et Lionel Messi ont rendez-vous au stade Vélodrome dimanche soir pour le Classique OM-PSG en clôture de la 11e journée de Ligue 1. A l’image de la Coupe du monde 2018 complètement manquée de l’Albiceleste, terrassée en 8e de finale par l’équipe de France de Kylian Mbappé, on ne peut pas dire que l’entente entre l’ex-sélectionneur et la star parisienne ait été idyllique. Mais peu importe pour le coach marseillais qui tient toujours en très haute estime un sextuple Ballon d’or qu’il connaît par cœur pour avoir aussi été dans le camp d’en face lorsqu’il était aux manettes du FC Séville. A deux jours du sommet, il n’a donc pas échappé à la fameuse question : mais comment neutraliser le meilleur joueur du monde?

"Faire en sorte que Leo Messi soit loin de notre but"

"J'ai joué contre Messi, je l'ai aussi dirigé, rappelle Jorge Sampaoli qui a indiqué ne pas lui avoir parlé depuis la sélection. On sait que c'est le meilleur joueur du monde, et c'est donc un joueur très difficile à contrôler. Le plus important sera de savoir minimiser les individualités qu'ils ont, grâce à notre contrôle du jeu. On doit faire en sorte que Leo Messi soit loin de notre but. S'il est proche, on sait tous qu'il a les capacités de nous faire très mal. La meilleure façon de stopper un tel joueur, c'est de contrôler le match."

"Ça va être un plaisir de le revoir sur le terrain"

Jorge Sampaoli est également revenu sur leur collaboration avec l’Argentine entre 2017 et 2018. "Les souvenirs que je garde de Messi, c'est de le voir s'entraîner, jouer sur le terrain. Je n'ai malheureusement pas vécu un contexte favorable pour pouvoir en profiter beaucoup, mais je n'ai jamais changé d'avis sur lui. Il a une très grande carrière au top, c'est un joueur éternel, grâce à son professionnalisme et son implication. Ça va être un plaisir de le revoir sur le terrain, même si c'est très compliqué parce qu'il peut nous faire très mal à tout moment".