OM-PSG: "Toi, tu es vraiment nul", quand Messi s'était embrouillé avec Alvaro

Anciens adversaires en Liga, Alvaro Gonzalez et Lionel Messi se retrouveront dimanche au Vélodrome à l'occasion du choc de la onzième journée de Ligue 1 entre l'OM et le PSG. Les deux hommes avaient eu une explication très tendue en 2016 lors d'un derby opposant le FC Barcelone à l'Espanyol.

S'il jette un œil à l'effectif marseillais avant le bouillant OM-PSG programmé ce dimanche (20h45) en Ligue 1, Lionel Messi va forcément s'arrêter sur un nom. Celui d'Alvaro Gonzalez. Car les deux joueurs ont un passif assez brûlant. En janvier 2016, bien avant de rejoindre le championnat de France, l'Argentin et l'Espagnol avaient eu une explication tendue lors d'un derby remporté par le Barça contre l'Espanyol en Coupe du Roi (2-0). Le ton était monté en fin de match après une grosse charge d'Alvaro sur Messi. La suite ? Quelques petites insultes, beaucoup de chambrage, mais des rires, à la fin.

"On s’est répondu du tac-au-tac, s'était souvenu Alvaro il y a deux ans dans une interview donnée à RMC Sport. Je lui lance (à Messi): 'Tu es vraiment petit, minuscule.' Il me regarde et me répond: 'Toi, tu es vraiment nul au football'. J’ai eu le mot de la fin en lui disant: 'Oui, on a raison tous les deux.' On a rigolé ensemble et cette histoire a beaucoup fait sourire en Espagne." Bien plus que ses récentes embrouilles avec Neymar. En septembre 2020, le défenseur central avait été accusé d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre du Brésilien lors d'une victoire de l'OM au Parc des Princes (1-0). Faute de preuve suffisante, il n'avait finalement pas été sanctionné par la commission de discipline de la Ligue, alors qu'Angel Di Maria avait écopé de quatre matchs de suspension pour avoir craché dans sa direction.

Un historique tendu entre Neymar et Alvaro

Comme une réponse à cet épisode, Neymar et Alvaro s'étaient lancés dans des duels très appuyés en janvier 2021 lors du Trophée des champions gagné par les Parisiens (2-1). Alvaro avait même frôlé l'expulsion après une série de tampons sur l'ancien Barcelonais. Dans la nuit, ce dernier n'avait pas pu s'empêcher de chambrer son nouvel ami sur les réseaux sociaux, et avait évidemment eu droit à une réponse. Un échange façon cour de récréation pour une guéguerre au fond assez ridicule. Aura-t-elle droit à une suite dimanche au Vélodrome ? Pas sûr, Alvaro ayant perdu sa place de titulaire cette saison. Quant à Messi, il reverra l'Espagnol pour la première fois depuis un match nul entre Villarreal et Barcelone (4-4) en avril 2019. Ce jour-là, le génie argentin était entré en cours de jeu avait marqué sur un coup franc direct, alors qu'Alvaro avait été exclu...