PSG: 25.000 billets écoulés pour l'entraînement public, la billetterie en surchauffe

Vendredi, le Paris Saint-Germain ouvre le Parc des Princes au public le temps d’une séance d’entraînement d’une heure. Une première depuis 11 ans, alors forcément l’excitation domine. Mais certains supporters vont devoir mettre la main à la poche pour voir les stars franciliennes avant le choc de la 25e journée de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille (dimanche à 21h).

Réunir la grande famille du PSG. Telle est la volonté du club de la Capitale qui a décidé de rouvrir un de ses entraînements au public. Un événement réclamé par le public, mais aussi par l’effectif parisien qui souhaite sentir encore un peu plus les vibrations des fans avant des échéances importantes.

A 48 heures d’un choc contre le rival Marseillais en championnat. Mais surtout avant le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, dans deux semaines. Le programme fait rêver mais le contexte s’avère pesant. Les hommes de Christophe Galtier n’ont remporté qu’un seul de leurs 4 derniers matches. "On peut montrer qu’on est unis. Certes, le bateau prend des vagues mais on va réussir à passer ces épreuves", précise Alexandre, supporter parisien.

25 000 billets ont déjà trouvé preneur

Alors, forcément l’excitation gagne les fans du club parisien, avant cette séance programmée ce vendredi au Parc des Princes entre 17h30 et 18h30. L’ouverture des portes du stade se fera à partir de 16 heures. Une mise en lumière sur un rendez-vous très important au quotidien pour les coéquipiers de Kylian Mbappé, habituellement masqués par les bâches métalliques du centre d’entraînement de Saint-Germain-en-Laye.

"C’est une bonne idée. On ne peut pas les voir au Camp des Loges. On ne peut pas avoir beaucoup d’intimité avec les joueurs habituellement", ajoute Nino, abonné depuis deux ans. Selon les informations de RMC Sport, 25.000 billets ont déjà trouvé preneur ce mercredi matin. La billetterie en ligne du PSG continue de surchauffer, ce qui amène le club à mettre à disposition au fur et à mesure de nouvelles places aux quatre coins de son enceinte.

"C’est abusé de faire payer pour une heure d’entraînement"

Pour s’asseoir sur les sièges rouges ou bleus de la Porte de Saint-Cloud, des places réservables sont donc disponibles pour le grand public. Leur prix: entre 5 et 15 euros. Les abonnés ont eux pu bénéficier de deux invitations chacun et d’une priorité d’achat de deux places supplémentaires. "J'ai la chance d'être abonné donc j'ai pu réserver ma place rapidement. Mais je trouve que c'est abusé de faire payer le grand public, pour une séance de seulement une heure…", commente Nino, habitué du Parc des Princes.

Il faut dire que cette opération tombe dans un contexte particulier: en pleine vacances scolaires pour la zone parisienne avec donc une foule à encadrer. Un important dispositif de sécurité sera aussi mis en place. 1000 enfants bénéficiaires de la fondation Paris Saint-Germain auront la chance de venir admirer leurs joueurs préférés de près.

Les académies et les salariés du club sont aussi conviés. Mais le PSG souhaite aussi à travers ce moment promouvoir une nouvelle fois les valeurs positives du sport, sans la pression résultat. En tribunes, entre 500 et 1000 membres du Collectif Ultras Paris seront présents selon les informations de RMC Sport.

Des chants descendront du virage Auteuil, et des messages devraient aussi être passés via des banderoles avant de retrouver l’ennemi juré marseillais. De quoi ajouter un peu de piment dans une après-midi qui se veut festive et familiale. Mais en coulisses, le Paris Saint-Germain espère déjà reproduire l’évènement à l’avenir. "On aimerait que le club le refasse beaucoup plus souvent. Peut-être gratuitement et peut-être aussi au Camp des Loges", conclut Alexandre, déjà impatient.