OM-PSG: Lucho Gonzalez livre la recette pour gagner le Classique "décisif" contre Paris

Lucho Gonzalez s'est souvenu ce mercredi de sa grosse victoire avec l'OM contre le PSG lors du premier Classique de l'ère qatarienne à Paris en 2011. L'ancien milieu argentin de Marseille a détaillé les clés du succès phocéen avant le choc prévu dimanche prochain pour le choc au sommet de la Ligue 1 entre les deux rivaux.

Ancien joueur de l’OM entre 2009 et 2012, Lucho Gonzalez a laissé un agréable souvenir aux supporters marseillais par sa qualité balle au pied autant que par son leadership. Interrogé ce mercredi par le journal La Provence en marge du Classique face au PSG, dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1, l’Argentin s’est souvenu avec émotion de celui qu’il a lui-même remporté en novembre 2011.

A l’époque pour le premier duel du PSG version QSI, Marseille avait donné une véritable leçon au rival francilien. Depuis, le club phocéen n’a plus gagné à la maison en championnat contre Paris. Une disette longue de 11 ans, 2 mois et 29 jours. Avec seulement cinq points de retard sur la bande de Christophe Galtier, l’Olympique de Marseille peut relancer la course au titre en L1.

>> Toutes les infos avant OM-PSG

L’intensité au cœur du Classique

A l’image des protégés d’Igor Tudor pour leur récent succès en Coupe de France (2-1), Lucho Gonzalez et ses coéquipiers avaient mis une grosse intensité pour presser les Parisiens d’Antoine Kombouaré ce 27 novembre 2011. L’Argentin avait tout donné pour aider Marseille à l’emporter devant son public du Vélodrome. Le dernier avant 20 matchs consécutifs sans victoire phocéenne dans le Classique pendant près de neuf ans. Dès le début du choc, le milieu argentin avait bougé le pourtant solide Momo Sissoko.

"Quand le match a commencé, j’ai fait une faute au bout de trois ou quatre secondes de jeu, s’est souvenu Lucho Gonzalez auprès du quotidien régional. L’arbitre voulait me donner un carton jaune. Le stade s’est immédiatement enflammé."

"Le Vélodrome et les supporters auront un rôle très important"

Comme l’a souligné Lucho Gonzalez, le soutien des supporters massés dans les tribunes du Vélodrome a eu son importance en 2011 et aura encore un rôle déterminant dimanche lors du Classique au sommet de la Ligue 1. Pour ce duel ô combien décisif dans la course au titre, l’enceinte marseillaise fera le plein et va même battre son record d’affluence.

"Le Vélodrome et les supporters auront un rôle très important à jouer", a noté El Comandante. […] Ce match sera fondamental pour le reste de la saison, il sera décisif."

Lucho se méfie du duo Messi-Mbappé

Ancien partenaire de Lionel Messi en sélection, Lucho Gonzalez espère le voir perdre ce dimanche lors de cet OM-PSG tant attendu. Mais l’ancien meneur de jeu marseillais se méfie de son compatriote et du toujours dangereux Kylian Mbappé. En l’absence de Neymar, la menace viendra de l’Argentin et du Français.

"Lionel Messi peut surprendre ses adversaires à n’importe quel moment, a finalement estimé l’ex-milieu phocéen. Kylian Mbappé est aussi à un niveau très élevé. Mais l’Olympique de Marseille traversent un très bon moment, ses joueurs réalisent de très belles performance et sont en pleine confiance." Bien museler les deux stars et mettre de l’intensité comme en Coupe de France au début du mois, voilà qui pourrait aider l’OM à signer un gros coup face au rival parisien.