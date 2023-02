OM-PSG: "Le match se vit une ou deux semaines avant", Pauleta confie son impatience avant le choc

Pauleta a partagé son excitation avant le duel entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ce dimanche (21h) lors de la 25e journée de Ligue 1. L’ancien buteur du club francilien a rappelé l’importance et le statut particulier du Classique entre les deux rivaux du football français.

Malheur au vaincu ce dimanche entre le PSG et l’OM. Leader de la Ligue 1, Paris ne compte que cinq longueurs d’avance avant son déplacement à Marseille ce dimanche lors du choc de la 25e journée. En cas de victoire, l’équipe entraînée par Christophe Galtier mettrait à mal les ambitions phocéennes en championnat. Mais un succès des hommes d’Igor Tudor leur permettrait de relancer définitivement le suspense dans la course au titre. Ancien buteur de légende du PSG, Pedro Miguel Pauleta a insisté sur le caractère si particulier de ce Classique entre lesdeux ennemis jurés.

"Ce sont des matchs différents, ils commencent à se vivre une ou deux semaines avant, a noté le Portugais en marge d’un événement de la Ligue au Mexique ce mardi et cité par AS. J'ai eu l'occasion de les jouer avec le PSG. Les fans pensent déjà à ce Classique. Depuis le début de la semaine, les gens attendent beaucoup, tout le monde veut gagner."

Les autres matchs ne comptent plus pour un Classique

Ancien meilleur buteur de l’histoire du PSG avant l’arrivée du Qatar et des stars récentes, Pauleta a joué plusieurs matchs face à l’OM et a même marqué les esprits avec des buts mémorables dans le Classique…Fabien Barthez s’en souvient encore. Mais l’ancien attaquant portugais l’a reconnu, c’était une autre époque et Paris ne dominait pas autant la Ligue 1.

"Quand j'ai joué ces matchs, Paris n'était pas à son meilleur et Marseille était mieux. Et finalement, quand le match est arrivé, ce n'était pas perceptible, a encore estimé celui qui a porté le maillot du PSG entre 2003 et 2008. J'ai eu l'occasion de jouer et de marquer dans de nombreux matchs contre Marseille. Les supporters français sont fous de foot et il y a une toute autre ambiance dans le stade."