OM-PSG: l’image qui fait craindre le forfait de Gigot pour le Classique

Sorti blessé lors du match contre Clermont le 11 février, Samuel Gigot ne devrait pas être disponible pour le choc entre l’OM et le PSG lors de la 25e journée de Ligue 1. Mercredi, le défenseur marseillais est apparu avec une botte de marche au pied droit et se dirige vers un forfait pour le Classique.

Voilà peut-être le grain de sable qui pourrait faire vaciller la défense de l’OM. Revenu à seulement cinq points du PSG en tête de la Ligue 1, le club marseillais risque de se passer de plusieurs cadres en défense pour le Classique prévu dimanche lors de la 25e journée de championnat. Si la suspension de Chancel Mbemba est déjà actée, l’optimisme n’est pas de rigueur pour Samuel Gigot.

Blessé à la cheville droite depuis sa sortie prématurée contre Clermont le 11e février, le défenseur central n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Ce mercredi, le Français de 29 ans s’est même présenté devant les supporters avec une attelle et se dirige vers un forfait contre Paris.

>> Toutes les infos avant OM-PSG

La botte de marche que Samuel Gigot portait au centre d'entraînement © @RMCSport

Courbis s’inquiète des absences de Mbemba et Gigo

A quatre jours du match tant attendu, Samuel Gigot est venu saluer les nombreux suporters présents à la sortie du centre Robert Louis-Dreyfus ce mercredi midi. A l’image de ses coéquipiers Amine Harit, Ruslan Malinovskyi, Pau Lopez et Vitinha, le défenseur central a signé quelques autographes et pris des photos avec les fans. La botte de marche que le défenseur portait pour soulager sa cheville droite ne laisse que très peu de doutes sur son forfait pour le match de dimanche face au PSG.

"Il faut aussi rajouter un point d’interrogation sur la fragilité de Bailly, a noté Rolland Courbis lundi soir dans l’After Foot sur RMC. Je pense que Mbemba et le Gigot de ces derniers temps que je trouvais de mieux en mieux, ce joueur est devenu d’un niveau... Et juste, il s’est blessé à ce moment-là. […] Ces deux absences-là, cela tombe vraiment mal. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de solution et que l’OM va jouer à dix ou à neuf. Mais c’est difficile de remplacer Mbemba et Gigot."