OM-PSG: "On est obligé", le cri de ralliement de Mbemba devient viral

Suspendu et absent pour le Classique contre le PSG ce dimanche (20h45), le défenseur de l'OM, Chancel Mbemba, enflamme malgré lui les supporters phocéens. À l'origine, une déclaration après la victoire à Toulouse.

L'excitation monte au fur et à mesure que le coup d'envoi se rapproche. Sur les réseaux sociaux, les supporters olympiens affichent leur optimisme avant d'affronter le PSG ce dimanche soir (20h45) en clotûre de la 25e journée de Ligue 1, dans un stade Vélodrome qui s'annonce incandescant.

Ainsi, le hashtag #OnEstObligé prend de plus en plus d'ampleur ces dernières heures sur Twitter. Un mot-clé venu d'une phrase de Chancel Mbemba, prononcée la semaine dernière dans la foulée de la victoire renversante contre le TFC (3-2). "Ça ne va pas être un match facile, mais on joue chez nous, clamait-il, déterminé. On est obligé, on est obligé".

Le duel entre Bailly et Mbappé particulièrement attendu

S'il est suspendu et sera absent pour cette affiche, le défenseur est visiblement parvenu à emballer ses fans, qui relayent en masse le fameux hashtag en guise de motivation. La rencontre se jouera se nouveau à guichets fermés, puisque plus de 65 800 places ont été vendus, annonce l'OM.

Certains internautes marseillais n'hésitent pas à accompagner le mot-clé avec des images ou déclarations de Kylian Mbappé, la principale arme du PSG qui retrouvera le Vélodrome après avoir manqué le 8e de finale de Coupe de France perdue par son équipe (1-2). Eric Bailly, qui devrait remplacer Chancel Mbemba en défense centrale, est également exhorté par ses supporters, notamment pour contenir le numéro 7 parisien.