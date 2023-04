OM: que devient Luis Henrique, depuis son départ en prêt au Brésil ?

Prêté par l’OM à Botafogo l’été dernier, Luis Henrique a vécu un retour au pays délicat avec un temps de jeu famélique. À Marseille, ses performances et son utilisation au Brésil sont scrutées de près car ce sont elles qui décideront de son retour au club phocéen.

Il a suffi d’une petite phrase lâchée par André Villas-Boas en conférence de presse pour que l’excitation autour de ce petit jeune venu du Brésil, jusqu’ici inconnu au bataillon, soit énorme. "C'est un petit joueur de 18, 19 ans qui va arriver, un joueur pour travailler. C'est une pépite, comme vous le dites souvent."

En septembre 2020, à la fin d’un mercato estival qui se termine un peu plus tard que prévu en raison de la pandémie de Covid-19, l'ancien coach de l'OM (2019-2021) se montre énigmatique. Le suspense va finalement être levé quelques heures plus tard. La "pépite" se prénomme Luis Henrique. Et elle va avoir mille peines à justifier les plus de huit millions d’euros investis pour l’arracher à Botafogo. "Quand Marseille l’achète, c'était déjà cher à l’époque. Il ne valait pas cette somme. Marseille avait payé un potentiel", éclaire Marcelin Chamoin, spécialiste du foot brésilien pour le média Lucarne Opposée.

En concurrence avec Florian Thauvin, Dimitri Payet, Dario Benedetto ou encore Valère Germain pour occuper une place sur le front de l’attaque phocéenne, Luis Henrique va avoir mille peines à justifier les espoirs placés en lui. Au cours de la saison 2020-2021, sa première avec l’OM, il n’est titularisé qu’à huit reprises toutes compétitions confondues, pour zéro but et cinq passes décisives en 24 apparitions. Dès le mois de décembre 2020, les explications de Villas-Boas en conférence de presse sonnent comme un désaveu. "On a manqué un neuf de référence (lors du mercato estival, ndlr). On s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça."

L’exercice 2021-2022 est encore moins glorieux pour l’attaquant brésilien. En 25 rencontres toutes compétitions confondues (neuf titularisations), il ne trouve le chemin des filets qu’à une reprise et distribue un seul caviar. Avec un but et six passes, son bilan en deux saisons sous le maillot de l’OM n’est guère flatteur. Si bien que, l’été dernier, une porte de sortie lui est recherchée. Fin juillet 2022, Pablo Longoria et les dirigeants olympiens parviennent à trouver un accord pour un prêt avec option d’achat automatique sous conditions (voir plus bas) avec Botafogo, propriété de John Textor, que Luis Henrique retrouve deux ans après l’avoir quitté.

Pas de progrès dans le dernier ou avant-dernier geste

À 21 ans, Luis Henrique a encore tout l’avenir devant lui. Donc quoi de mieux qu’un retour aux sources pour se relancer ? Malgré un mariage idéal sur le papier, l’air du pays n’a pourtant pas vraiment redonné un second souffle au Brésilien. "Il est revenu en juillet de l’année dernière. Sur la deuxième partie de saison (au Brésil, la saison se déroule sur l’année civile, ndlr), il a fait 10 matchs, dont un en tant que titulaire, sans jamais marquer ni faire de passe décisive, détaille Marcelin Chamoin depuis le Brésil. Pendant un moment, il était même sorti de la rotation. C’était un retour très décevant. En 2023, il a commencé moyennement aussi. Il a sept matchs, dont seulement quatre en tant que titulaire. Il n’a pas marqué et a fait deux passes décisives."

Régulièrement pointé du doigt pour son manque de justesse dans le dernier ou avant-dernier geste lors de son passage sur la Canebière, Luis Henrique n’a pas progressé sur cet aspect. "Avec le ballon, il a une qualité certaine de puissance et de dribble. Mais il n'a pas progressé dans la finition, c’est encore le point qu’il doit travailler, poursuit Marcelin Chamoin. Mais il est mieux sur les derniers matchs. Il est quand même remplaçant mais a fait de bonnes entrées. Il est en concurrence avec Victor Sá (ex-Wolfsburg). Pour l’instant, il reste remplaçant, mais on sent que les supporters étaient contents de ses dernières performances. Il faudrait qu’il marque, ça lui permettrait de gagner un peu en confiance. Botafogo va jouer la Copa Sudamericana (équivalent de la Ligue Europa sud-américaine) et le championnat, donc il va potentiellement avoir du temps de jeu. A voir s’il arrive à montrer de belles choses."

Luis Henrique avec Botafogo le 21 avril 2023 © AFP

Le principal intéressé, de son côté, confirme avoir vécu des débuts délicats. Selon lui, un temps de (ré)acclimatation était nécessaire. "Mes premiers mois à Botafogo ont été consacrés à l'adaptation à la routine et à mes coéquipiers. Aujourd'hui, je me sens totalement à l'aise et prêt à donner le meilleur de moi-même sur le terrain", a-t-il clamé en conférence de presse fin mars.

Une option d'achat levée en fonction de son temps de jeu

Luis Henrique est donc optimiste quant à sa possibilité de réussir à Botafogo. À Marseille, les dirigeants vont garder un œil sur la suite de son aventure au Brésil car son temps de jeu décidera de son avenir. Alors que Luis Henrique est prêté un an et demi, soit jusqu’à la fin de l’année 2023, l’option d’achat automatique sera levée - selon les informations de RMC Sport - s’il joue la moitié des minutes de son équipe. Cette option peut aller jusqu’à 8 millions si toutes les conditions sont réunies. L’OM semble être sceptique sur le fait que Luis Henrique jouera la moitié des minutes de son équipe et l’état-major olympien fera le point plus tard sur ce dossier. Le club n’aurait de toute manière pas forcément l’intention de le réintégrer dans son effectif si jamais l’option n’était pas levée par Botafogo.

"Il n'est pas vu comme un grand espoir amené à être appelé en sélection, donc il n'y a pas de pression sur lui"

Le pessimisme des dirigeants olympiens sur la probabilité de voir leurs homologues brésiliens activer l’option d’achat obligatoire est justifié. Si Botafogo fait le nécessaire pour lever la clause, il s’agirait du plus gros achat de l’histoire du club, le record actuel étant de six millions d’euros investis sur le milieu brésilien Patrick de Paula en mars 2022. Faire tomber cette barre apparaît donc peu probable pour un joueur qui n’est actuellement même pas titulaire.

En attendant de savoir s’il traversa de nouveau l’Atlantique pour faire son retour à Marseille, Luis Henrique peut toutefois compter sur un climat dépourvu de toute pression à Botafogo pour montrer ce dont il est capable. "Il est apprécié des supporters car il a été révélé par Botafogo avant de partir à l’OM. C’est un joueur qui reste bien aimé, confie Marcelin Chamoin. Au niveau des médias, il n’y a pas forcément d’attentes. Même avant qu’il signe à Marseille, ce n’était pas un grand nom ou un espoir très attendu. Il est vu comme un joueur qui a du potentiel. Mais aujourd'hui, il n’est pas titulaire à Botafogo et Botafogo n’est pas un cador du championnat, donc il n’est pas vu comme un grand espoir amené à être appelé en sélection. Il n’y a pas de pression sur lui." La donne pourrait être légèrement différente si jamais il reporte un jour le maillot de l’OM.