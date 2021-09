OM-Rennes: grosse affluence attendue au Vélodrome, Sampaoli motivé par le "soutien populaire"

Le match de la 6e journée de Ligue 1 entre l’OM et le Stade Rennais devrait accueillir près de 52.000 spectateurs ce dimanche (17h). Le retour des fans fait le bonheur de l’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli, qui y voit une "motivation supplémentaire."

Les Rennais sont prévenus. Le stade Vélodrome va faire beaucoup de bruit dimanche lors du match de la 6e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais (coup d'envoi à 17h). Car le retour du public dans les stades après de longs mois de huis clos en raison des règles sanitaires coïncide avec le retour de l’OM au premier plan.

Si nous n’en sommes encore qu’au début de la saison, l’équipe de Jorge Sampaoli est toujours invaincue, en attendant le match à rejouer face à l’OGC Nice (date fixée au 27 octobre). Conquérants, les Olympiens séduisent. Après un nul face à Bordeaux (2-2) et une victoire face à Saint-Etienne (3-1), ils espèrent à nouveau faire vibrer leur public dimanche face aux Rennais.

Sampaoli: "Une motivation supplémentaire plus qu'une pression"

Ils pourront compter sur leurs fans. L’ambiance promet en effet d’être chaude. Près de 52.000 spectateurs sont attendus dans les tribunes du stade Vélodrome (ils étaient 55.000 face aux Verts et 50.000 contre les Girondins). Du bonheur pour le bouillant coach argentin Jorge Sampaoli.

"Le plus important, c’est la joie de voir que les gens sont de retour dans le stade. Et le soutien qu’il nous donne à chaque match, a déclaré l'entraîneur marseillais en conférence de presse. L’équipe doit aussi répondre présente. On doit travailler pour avoir ce soutien. On s’appuie beaucoup sur ça. On est lié à ce soutien populaire. Ça donne envie de jouer. On veut que les supporters prennent du plaisir, qu’on joue bien pour qu’ils puissent prendre du plaisir. C’est toujours spécial de jouer à la maison avec ce public. Il ne faut pas qu’on prenne ça comme une pression mais comme une motivation supplémentaire."