OM: "le PSG pas invincible", il est "possible d'être champion" selon Luan Peres

A la veille de la réception de Rennes, Luan Peres s'est exprimé sur le statut de favori du PSG pour le titre de champion de France. Le défenseur de l'OM assure que ses coéquipiers sont capables d'aller chercher le titre.

L'OM peut devenir champion de France. Luan Peres en est convaincu. Ce samedi, en conférence de presse, le défenseur de l'OM s'est exprimé sur le statut de favori du PSG pour rafler le titre au printemps 2022. "Tout est possible. On l’a vu avec le Club de Bruges où j’ai joué il y a quelques temps. Bruges aurait presque mérité de gagner. S’il y avait dû avoir un vainqueur dans ce match ça aurait dû être Bruges. Évidemment le PSG est une excellente équipe mais pas elle n’est pas invincible. Dans le championnat on est au contact, tout reste ouvert. Si on continue sur ce rythme et si on gagne notre match en retard contre Nice on sera très proche de Paris. C'est une grande équipe, une équipe de haut niveau, mais il faut être concentré à chaque match pour lutter jusqu’au bout avec aussi les deux confrontations directes que l’on aura face à Paris et lors desquelles il faudra être à notre avantage. C’est difficile mais on doit à chaque fois être déterminé, bien jouer, gagner et avoir en tête qu’il est possible d’être champion."

Une adaptation rapide en Ligue 1

Arrivé cet été en provenance de Santos, Luan Peres est satisfait de son début de saison, à titre individuel et collectif, malgré quelques soucis sur le plan personnel. "Il y a une grande différence avec le foot au Brésil. Ici, ils sont plus rapides. Le jeu est plus rapide, les joueurs plus puissants. L'adaptation a été facile. Je n'ai pas fait toute la pré-saison. J'ai eu une bonne adaptation. On a fait des bons matchs en préparation face à des adversaires difficiles. Cela nous a permis de bien débuter la saison."

Trois jours après le nul face au Lokomotiv Moscou pour leur entrée en lice en Ligue Europa, les Marseillais veulent poursuivre leur bonne dynamique en championnat face à Rennes (ce dimanche à 17h), alors que les hommes de Jorge Sampaoli occupent la troisième marche du podium, à cinq points du PSG (avec un match en moins).