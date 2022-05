OM: Saliba ne veut pas jouer "avec les pieds qui tremblent" et la peur de tout perdre

Au lendemain de l’élimination de l’OM en demi-finale de Conference League, le défenseur marseillais William Saliba a évoqué le risque de tout perdre pour son équipe, deux jours avant un périlleux déplacement à Lorient en Ligue 1. Pour lui, inutile de penser à un scénario catastrophe.

La belle saison olympienne peut prendre une toute autre tournure dans les prochains jours. Toujours deuxièmes de Ligue 1 avant le coup d’envoi de la 36e journée, les Phocéens sont encore loin d’avoir assurés leur place sur le podium. Et au lendemain de l’élimination en Conference League par le Feyenoord, le risque de tout perdre est bien présent pour l’OM.

"On a toujours notre destin entre nos mains"

"Il ne faut pas avoir peur, jouer avec les pieds qui tremblent, a toutefois rassuré William Saliba en conférence de presse ce vendredi. Mais il ne faut pas dormir. On était sur une bonne dynamique, on peut vite se retrouver plus loin vu qu’on est deuxième et que c’est très serré. Il faut qu'on reste concentrés". Le club marseillais n’a que trois longueurs d’avance sur Rennes (3e) et Monaco (4e), qui disposent d’une meilleure différence de buts.

"Il ne faut pas qu’on soit abattu. Notre premier objectif était de se qualifier en Ligue des champions, rappelle le jeune international français. On a toujours notre destin entre nos mains. On ne va rien lâcher jusqu'à la fin". Ce sera donc un déplacement au Moustoir qui lancera le sprint final, avant des rencontres bouillantes à Rennes et contre Strasbourg.

Contre Lorient, "ce sera tout aussi dur que les prochains matchs"

Si le premier adversaire semble à la portée des Marseillais, Saliba indique que ce ne sera pas tâche facile, compte tenu de la situation des Merlus: "Ce n'est pas parce que Lorient est bas au classement... Lorient joue le maintien. Ce sera tout aussi dur que les prochains matchs. C'est trois finales, parce que c'est serré derrière". La première se tiendra dimanche en Bretagne à 17h05 où un faux-pas fragiliserait encore plus les certitudes de l’OM, mis à mal depuis dimanche dernier.