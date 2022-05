OM-OL: Thierry Henry tacle l'attitude d'Arsenal vis à vis de Saliba

Sur Prime Video, avant le choc OM-OL en clôture de la 35e journée de Ligue 1, Thierry Henry s'est étonné du traitement réservé par Arsenal à William Saliba, qui n'a jamais eu sa chance en Premier League après son transfert en 2019. Qu'importe puisqu'il brille cette saison avec l'OM.

Le défenseur central William Saliba a débarqué à Marseille l’été dernier avec l’étiquette de grand espoir du poste. Prêté à l’OM cette saison, le néo-international appartient toujours à Arsenal. Ficelé en 2019, l’accord signé entre le club londonien et Saliba s’apparente pour l’instant à un mariage raté. Le coup de foudre n’a pas eu lieu, Mikel Arteta estimant à l’époque de son recrutement que le jeune joueur n’était pas encore prêt aux joutes de la Premier League.

Bientôt trois ans après la signature de son contrat jusqu’en 2024, William Saliba n’a pas disputé la moindre minute en PL. Avec l’OM, il n’a en revanche pas tardé à s’imposer dans le onze de Sampaoli, s’installant rapidement dans la peau d’un titulaire indiscutable. Et s’il a commis parfois de petites fautes d’inattention, il a surtout impressionné son entraîneur à un poste exigeant mentalement. Il est le joueur de l’OM qui a disputé le plus de minutes cette saison. Que peut-il espérer à l’issue de son prêt, s’il devait retrouver Arsenal comme cela est prévu dans son contrat?

Saliba: "Marseille, c'est mon club"

"Comment j’imagine la suite? Ils ne l’ont même pas laissé faire une erreur, a souligné Thierry Henry sur Prime Video. Il est parti avant une erreur. Il n’a même pas eu la chance de pouvoir disputer sa place. Ce qu’il est en train de faire ici, c’est extraordinaire. Il a été récompensé par une sélection en équipe de France. Maintenant il appartient à Arsenal, je ne sais pas où il va terminer, il n’a pas voulu se prononcer. On a bien vu que c’était un peu difficile pour lui de s’exprimer sur le sujet. Ce que je sais c’est qu’il aurait pu figurer dans le groupe d’Arsenal. Après, commencer, je ne suis pas Mikel Arteta, mais j’ai trouvé ça difficile pour lui. En tout cas, il a bien répondu et c’est le plus important."

Dans une interview accordée à Prime Vidéo avant le choc OM-OL, le défenseur marseillais William Saliba, prêté par Arsenal, a évoqué son avenir: "Mon souhait c’est de bien finir, de partir sur une bonne note au cas où je ne reviendrais plus. Mais j’essaye de ne pas trop penser à mon avenir, sinon je suis moins concentré sur les matchs. Ça me ferait plaisir de revenir ici, quoi qu’il arrive. C’est Marseille, c’est mon club. (…) La Ligue des champions avec l’OM ? Quand on voit l’atmosphère qu’il y a en Conference League ou en Ligue 1, je n’imagine même pas ce que ce serait un mardi ou un mercredi soir."