OM-Feyenoord: "On avait l’effectif pour gagner cette compétition", regrette Guendouzi

Au micro de RMC Sport, Mattéo Guendouzi a fait part de son amertume après l’élimination de l’OM en demi-finale d’Europa Conference League contre le Feyenoord ce jeudi soir (0-0, 3-2 à l’aller). Le milieu de terrain marseillais a également eu une pensée pour Dimitri Payet, sorti sur blessure.

Fin du rêve européen pour Mattéo Guendouzi et l’Olympique de Marseille. Ce jeudi soir, les Phocéens ont buté sur la défense du Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour d’Europa Conference League et sont éliminés de la compétition après leur défaite 3-2 au match aller aux Pays-Bas. À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain de l’OM, comme toujours hyperactif sur la pelouse du Vélodrome pour cette seconde manche, ne cachait pas son amertume.

"Beaucoup de déception, on avait à cœur d’aller en finale, c’était un objectif, a confié l’international français au micro de RMC Sport 1. On a tout donné, c’est dommage car on paye les erreurs du match aller. On a poussé mais ils ont bien défendu. Comme on l’a vu, en Ligue Europa, on a pas mal dominé de match mais on n’arrivait pas à concrétiser et c'est ce qui a fait qu'on a été reversés en C4. C’est une déception car on avait l'effectif pour gagner cette compétition, mais il faut redresser la barre car il reste la fin de saison en Ligue 1."

Sur la blessure de Payet: "J'espère que ce n'est pas trop grave"

Désormais, les Phocéens doivent en effet se concentrer sur la Ligue 1, où un sprint final démentiel les attend. Deuxième de Ligue à trois journées de la fin, l’OM n’a que trois points d’avance sur le Stade Rennais et Monaco, alors qu’un duel avec les Bretons se profile à la 37e journée, le 14 mai prochain. D’autant que pour conserver la deuxième place, directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions, les Olympiens vont devoir faire sans Dimitri Payet, sorti sur blessure à la 33e minute de jeu contre le Feyenoord Rotterdam.

"On a travaillé avec un faux-neuf et on a bien débuté, a ajouté Guendouzi sur RMC Sport 1 au sujet de la perte de son maître à jouer. On est très déçu pour lui car il fait une bonne fin de saison, j’espère que ce n'est pas trop grave et qu’il va pouvoir revenir très vite."