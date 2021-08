OM: Sampaoli espère encore plusieurs recrues avant la fin du mercato

Jorge Sampaoli a envoyé un message à la direction de l’OM ce vendredi à deux jours du duel contre Nice lors de la troisième journée de Ligue 1. L’entraîneur phocéen espère encore plusieurs recrues lors du mercato estival.

Marseille occupe actuellement la sixième place de Ligue 1 après deux matchs. Victorieux de Montpellier puis tenu en échec par Bordeaux (2-2) malgré un Vélodrome en fusion, l’OM espère se reprendre dimanche contre Nice. Avant le déplacement chez les Aiglons, Jorge Sampaoli a tenu à rappeler que son effectif n’était pas encore finalisé et que cela pouvait nuire au football pratiqué par son équipe.

"Je l’ai déjà dit mais je le répète. On a une équipe encore en formation avec beaucoup de nouveaux joueurs, a lancé Jorge Sampaoli ce vendredi en conférence de presse. Et puis on n’a pas encore un effectif complet. C’est d’ailleurs inquiétant parce que quand on aura cet effectif complet cela peut donner des soucis dans les transitions attaque-défense. De toute façon quand on joue avec un bloc plus haut, il y a bien sûr une prise de risque plus grande que quand on joue avec un bloc très bas. On essaye de renforcer avec des concepts défensifs pour être moins en danger."

Sampaoli ne confirme rien pour Lirola et Benedetto

Avec quatre buts encaissés en deux journées de L1, l’OM a montré ses faiblesses. L’arrivée actée, mais pas encore officialisée, de Pol Lirola pourrait régler des problèmes dans le couloir droit. Mais la signature du latéral espagnol de la Fiorentina ne suffira pas au bonheur du coach argentin qui espère encore d’autres arrivées lors du mercato estival. "Concernant Pol Lirola, on a cette intention depuis la fin de la saison dernière. Il a été très bon avec nous et il y a plusieurs éléments à voir. Son arrivée n'est pas confirmée", a poursuivi Jorge Sampaoli.

Dario Benedetto, lui, a pris la direction d'Elche. "Pour Pipa, ce n'est pas confirmé. Au moins de notre côté selon les informations que j’ai du club. Mais si c'est le cas, il y a beaucoup de choses à voir pour savoir quel profil prendre pour le remplacer en prenant aussi en compte le retour de Milik, a enchaîné le coach de l’OM. Il y a beaucoup de choses à voir pour décider quel profil on prend à ce poste. Est-ce que l’on prend un buteur avec de très grandes stats devant les buts ou joueur qui intervient plus dans le jeu et avec des volumes de passes?"

"Il manque quatre ou cinq joueurs"

Avec le départ de Dario Benedetto, l’OM pourrait donc recruter un attaquant supplémentaire. A moins que Jorge Sampaoli ne préfère recruter à un autre poste. L’Argentin a identifié plusieurs priorités d’ici la fin du mercato estival.

"Pour nous il manque quatre ou cinq joueurs dans l'effectif et il faudra aussi définir les priorités. On ne pourra pas tout faire et il faudra être créatif, a assuré l’Argentin. On verra selon les nécessités de l’équipe. Certains joueurs pensent aussi à partir et il faudra les remplacer. J'espère que la semaine prochaine, on pourra avoir un effectif complet et terminé. On verra à ce moment-là. Il faut faire une analyse générale."