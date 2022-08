OM: "Il a une façon de parler aux gens qui est irrespectueuse", Rothen se paye Tudor

Sur les antennes de RMC, Jérôme Rothen a critiqué l’entraîneur de l’OM, Igor Tudor, et notamment sa gestion de Dimitri Payet. "C’est forcément un délit de sale gueule", lance le consultant au micro de Rothen s’enflamme.

Igor Tudor dans le viseur de Jérôme Rothen. Le consultant RMC tance le coach marseillais sur son attitude et le fait "de ne pas mettre le meilleur joueur de l’OM sur le terrain", à savoir Dimitri Payet selon lui. Pour rappel, l’ex-capitaine olympien a démarré les trois premières rencontres de la saison sur le banc.

"Je crois qu’aujourd’hui, l'OM n’a pas un effectif incroyable, on le voit à travers le recrutement". Dans l’émission Rothen s’enflamme, le consultant pointe les choix de l’entraîneur croate. "Tudor est arrivé avec plein de bonnes choses en tête, une personnalité bien trempée, rappelle-t-il. Tous les clubs où il est passé en tant que joueur ou entraîneur savent que Tudor est quelqu’un qui n’est pas là pour rigoler. Il est là pour mettre ses idées en place, il est un peu trop obtus et parle mal à beaucoup de personnes, c’est le cas déjà à Marseille. Beaucoup de joueurs s’en sont plaints, à commencer par Dimitri Payet".

"C’est forcément que Tudor n’a pas aimé la fronde des joueurs contre lui"

Toujours à propos du numéro dix phocéen, Rothen note "l’importance qu’il a dans ce vestiaire. Il est capitaine en plus, il est adoré par les supporters" pour justifier son incompréhension sur son statut de simple remplaçant. "Je pense que c’est un atout important pour l’OM, poursuit Rothen. Aujourd’hui, Tudor va nous expliquer que parce qu’il y a une révolution tactique à l’OM, (…) il ne peut pas rentrer dans ce schéma tactique. C’est forcément un délit de sale gueule, c’est forcément que Tudor n’a pas aimé la fronde des joueurs contre lui par rapport à son état d’esprit, ce qu’il mettait en place et comment il parlait aux joueurs. Il continue à le faire, par contre Payet, lui il paye".

"Quand tu vieillis, tu as besoin d’avoir du temps de jeu pour retrouver tes sensations, explique l’ancien milieu de terrain. Ce n’est pas lui rendre service d’un point de vue physique et de confiance de le faire rentrer dix minutes, un quart d’heure comme ça pour essayer de faire changer la physionomie d’un match comme il l’a fait à Brest (1-1) et sur le dernier match contre Nantes (2-1) où ils étaient mal barrés. Je trouve que c’est fort de café de la part de Tudor de mettre Payet sur le côté".

"Au sein du club, tout le monde se plaint de l'attitude de Tudor"

Jérôme Rothen conclut sa charge contre l’entraîneur marseillais en critiquant son comportement. "Au sein du club, et j’ai eu l’occasion de parler avec des gens qui sont dans le club que ça soit des joueurs ou des dirigeants, tout le monde se plaint de l’attitude de Tudor, déclare-t-il. Il a une façon de parler aux gens qui est irrespectueuse. Au bout d’un moment, si te mets déjà à dos ton capitaine, tu t’es mis à dos un bon nombre de supporters qui à chaque fois que tu arrives au stade Vélodrome te siffle. Et toi, tu ne te remets pas en question".

Visiblement pas convaincu de son apport, Rothen espère toutefois qu'Igor Tudor "arrivera à faire rêver les supporters marseillais et surtout laisser l’OM tout en haut du classement". Après trois journées, le club olympien est troisième de Ligue 1 avec deux victoires et un nul en trois matchs, dont une dernière arrachée en infériorité numérique contre le FC Nantes. Un début de championnat en trompe-l’œil?