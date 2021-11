OM: Sampaoli ne s'inquiète pas des critiques

Après un début de saison relativement paisible, certains joueurs de l'OM, comme leur entraîneur, commencent à être ciblés par quelques critiques. Mais Jorge Sampaoli, habitué à la pression, n'en fait pas une affaire.

Une victoire contre Lorient le 17 octobre (4-1), une victoire à Clermont le 31 (1-0), et c'est tout. Sur ses douze derniers matchs, soit depuis le 19 septembre, l'OM n'a signé que deux succès, pour sept nuls et trois défaites.

Et alors que la dernière en date, jeudi soir contre Galatasaray (4-2), a entraîné l'élimination prématurée en Ligue Europa, des critiques commencent à se faire entendre. Contre certains joueurs marseillais au niveau inquiétant, tel que Gerson, mais aussi contre Jorge Sampaoli, qui n'arrive pas à stabiliser son équipe. Mais pour le moment, le technicien argentin ne s'en inquiète pas.

"L'important est juste de gagner"

"C'est normal, a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse, deux jours avant la réception de Troyes en Ligue 1. Dans le football on tombe amoureux très vite mais l'inverse se produit très vite aussi. Il n'y a pas de croyance en une idée sur le long terme, l'important est juste de gagner. Aujourd'hui, on s'appuie seulement sur les résultats, on analyse tout de manière immédiate, c’est une particularité du foot. Les critiques peuvent influer sur les prestations des joueurs, elles peuvent toucher, mais ça fait partie du métier, on est exposés."

Serein, Sampaoli a tout de même fait comprendre qu'il considère certains commentaires injustifiés. "Certaines critiques sont dures, exagérées, elles peuvent être 'amateur', parce qu’en tant que professionnel il y a en fait beaucoup plus de choses à analyser et à prendre en compte que le simple résultat d’un match, a-t-il poursuivi. Il y a des commentaires parfois cohérents, d’autres nocifs. Personnellement j’essaye de ne pas trop m’endormir quand j’entends du positif, parce que je sais que ça peut très bien changer le match d’après."