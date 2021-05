OM: Sampaoli recadre ses joueurs après la défaite à Saint-Etienne

"Quels que soient les intérêts individuels, mon obligation est de réunir tout le monde pour penser à l'avenir du club", a martelé Jorge Sampaoli après la défaite de l'OM (1-0), ce dimanche, à Saint-Etienne, lors de la 36e journée de Ligue 1.

"Il faut être beaucoup plus proche de ce que l'on imagine être une équipe qui cherche à jouer l'Europe." Frustré par la défaite concédée par l’OM ce dimanche à Saint-Etienne (1-0), pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli n’a pas fait dans la langue de bois en conférence de presse d’après-match. "Nous avons surtout perdu la première période qui a été très pauvre de notre part", a reconnu le technicien argentin, lucide sur le (très) faible niveau affiché par son équipe à Geoffroy-Guichard. Fébriles défensivement et en panne d’idées dans la moitié de terrain adverse, les Marseillais ont été surpris avant la pause sur un centre de Wahbi Khazri coupé par Arnaud Nordin, bien aidé par une intervention totalement manquée de Leonardo Balerdi.

"C'est de la responsabilité de chacun"

Incapables d’imposer le moindre rythme, les coéquipiers de Dimitri Payet ne se sont montrés dangereux que sur des coups de pied arrêtés. Sans parvenir à tromper la vigilance d’un Etienne Green encore impeccable dans ses buts, manquant ainsi l’occasion de creuser l’écart dans la course à la cinquième place qualificative pour la prochaine Ligue Europa. De quoi pousser Sampaoli à mettre en garde ses joueurs.

"L'équipe doit avoir conscience que nous arrivons en fin de saison et, quels que soient les intérêts individuels, mon obligation d'entraîneur est de réunir tout le monde pour penser à l'avenir du club qui est de retrouver la coupe d'Europe et ne pas offrir quarante minutes à l'adversaire en raison de notre passivité, a-t-il insisté. C'est l'absence de jeu qui est en cause. C'est de la responsabilité de chacun. Le football, on peut jouer mal ou bien moyennement, mais la première période n'a pas été à la hauteur. Il faut être actif et responsable du déroulement du match et il faut avoir conscience qu'il faut gagner pour le maillot." Prochain rendez-vous pour l’OM dimanche prochain (21h), au Vélodrome, face au SCO d’Angers.