OM: Thauvin a prévenu Sampaoli de son possible départ aux Tigres

Jorge Sampaoli s’est entretenu avec Florian Thauvin, ce vendredi, et l’international français, en fin de contrat à l’OM, lui a confirmé avoir la possibilité de s’engager avec le club mexicain des Tigres. L’entraîneur ne tentera pas de le convaincre de rester.

L’aventure commune entre Jorge Sampaoli et Florian Thauvin (28 ans) ne va vraisemblablement pas durer plus de trois mois. L’ailier de l’OM, en fin de contrat à l’issue de la saison, pourrait en effet prendre la direction des Tigres de Monterrey. Selon nos informations, il est tombé d’accord sur les bases d’un contrat de cinq ans avec le club d’André-Pierre Gignac. Et le champion du monde s’est confié auprès de son entraîneur sur le sujet.

Sampaoli: "Thauvin m’a dit qu’il y avait une possibilité"

"J’ai parlé avec Florian aujourd’hui et il m’a dit qu’il y avait une possibilité, a reconnu Sampaoli, ce vendredi en conférence de presse. C’est à lui de parler de son avenir. Quel va être le futur de Thauvin? Ça concerne Thauvin. Je ne peux pas m’avancer, c’est lui qui dira s’il va vraiment utiliser cette option ou non. C’est un joueur sur lequel nous comptons beaucoup ici, c’est un pilier de cette équipe. Il le sait aussi mais dans le football, parfois, il y a des choses que l’entraîneur ne peut pas contrôler. Si Flo prend la décision de quitter l’OM, je lui serai reconnaissant d’avoir travaillé avec un joueur aussi professionnel."

Sampaoli: "Je ne tenterai pas de convaincre Thauvin"

L’entraîneur argentin se gardera en revanche d’influer son choix. "Je ne tenterai pas de le convaincre, a-t-il ajouté. Il a passé du temps ici, il veut peut-être découvrir un nouveau football, il y a peut-être des questions financières. Il y a des choses qui n’appartiennent pas à l’entraîneur. Je ne vais pas me mêler de la décision personnelle d’un joueur. La personne qui reste ici participe à un projet clair mais nous ne pouvons convaincre, ni obliger personne. La décision est structurellement celle de Flo s’il part. Nous serions enchantés s’il restait. Mais quand une décision est prise, qui sommes-nous pour l’influencer?"



Récemment utilisé dans un rôle de relayeur qui lui convient peu, Thauvin se dirige donc vers un départ de l'OM après une aventure de sept ans, entrecoupée d’une parenthèse de six mois à Newcastle (janvier-juin 2016).