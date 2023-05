OM: vers une reprise de l’entrainement sans autre sanction pour Payet et Tavares

Non convoqués dans le groupe de l’OM pour le déplacement à Lille samedi (défaite 2-1, 36e journée de Ligue 1) à cause de leur comportement à l’entraînement, Nuno Tavares et Dimitri Payet devaient retrouver les séances collectives dès ce lundi soir. Le club n’a pas prévu de sanction particulière et laisse Igor Tudor gérer ce genre de situation.

Malgré leur non-convocation dans le groupe pour Lille-OM après leur entraînement de veille de match marqué par une attitude qui n’a pas plu à Igor Tudor, Payet et Tavares devaient retrouver les séances collectives. Ils sont arrivés à la Commanderie en fin d’après-midi ce lundi, comme leurs coéquipiers, pour un début d'entraînement à 18h.

Le club n’a pas prévu de sanction particulière et laisse l'entraîneur croate gérer ce genre de situation, avec des choix "sportifs", comme celui de ne pas les intégrer au groupe, samedi.

L’OM maintient son recours juridique pour contester la suspension de Payet

Concernant Payet, il est à ce stade toujours suspendu pour trois matchs et donc pour les deux dernières rencontres de la saison. Mais selon nos informations, l’OM mène et maintient toujours un recours juridique pour contester cette suspension.

Par principe pour défendre ses intérêts, l’OM n’abandonne pas ce dossier. Même si l’épisode de la fin de semaine n’a pas arrangé la situation de Payet, notamment concernant ses relations avec Tudor, il est trop tôt pour affirmer à 100% qu’il ne rejouera pas cette saison.