PSG: Al-Khelaïfi hausse fortement le ton et fixe un ultimatum à la mairie de Paris pour la vente du Parc des Princes

Dans une interview accordée à l'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi sort la sulfateuse envers la mairie de Paris, qui refuse pour l'instant de vendre le Parc des Princes aux dirigeants du PSG.

"Quitter le Parc? Mais moi non plus je ne veux pas. Je vous dis la vérité, on n'a pas le choix, confie le président du club parisien. Je l'ai dit à la mairie de Paris. On ne peut pas rester dans ces conditions. Si on peut franchir une étape, on restera. Mais on ne veut pas rester sans rien faire. La mairie devrait réfléchir à notre offre. On a déjà investi plus de 80 M€ dans le stade. La mairie a fait quoi dans le même temps? Ce qu'on a dit à la mairie? Que s'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part. On ne menace pas. On se serre la main, on remercie la mairie et on se dit au revoir."

"On pourra construire un nouveau stade"

Nasser Al-Khelaïfi laisse d'ailleurs entendre que la direction qatarienne a des options en tête pour un éventuel nouveau lieu d'accueil du PSG: "Nous avons des options (sourire). Je ne peux pas vous dire où, mais on pourra construire un nouveau stade à Paris."

Le PSG occupe aujourd'hui les installations du Parc des Princes grâce à un bail emphytéotique de 30 ans. La Mairie de Paris ne semble pas disposée à céder l’enceinte sans récupérer un gros chèque: autour de 350 millions d’euros, selon les informations de RMC Sport. Beaucoup trop cher pour les dirigeants parisiens.

Dans une interview à Marca il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi était déjà monté d'un cran en faisant comprendre que le PSG était très sérieux quand il réclamait de pouvoir acheter le stade. Vendredi, le Collectif Ultras Paris a réagi avec force, en affirmant que l'identité du PSG repose sur le Parc des Princes.