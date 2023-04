PSG: Al-Khelaïfi tape du poing, Mbappé pas au courant... les coulisses du couac de la vidéo

Kylian Mbappé n'a pas aimé la vidéo publiée par le PSG - puis supprimée avant d'être remise en ligne par le club - pour la campagne de réabonnement. RMC Sport vous raconte les coulisses de cet énorme couac.

Il n’a pas du tout apprécié. Et a tenu à le faire savoir. Personnage central d'une campagne de réabonnement dévoilée par le PSG, Kylian Mbappé a publiquement affiché son désaccord dans un message posté sur ses réseaux sociaux. "Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. A aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur", a-t-il notamment lâché.

Selon les informations de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi est mécontent de ce qu’il s’est passé ce jeudi avec la publication de cette vidéo. Il n’a pas envie de voir davantage de tension dans le club, surtout vis-à-vis de Mbappé. Le président parisien reste au plus proche du club, dans les bureaux à Paris, et va prendre des dispositions suite à ce qu’il considère comme une erreur.

Selon notre consultant Jérôme Rothen, Mbappé, lui, n'était pas au courant de cette vidéo postée par le service marketing sans l'aval d’Al-Khelaïfi ni du responsable de la communication. Al-Khelaïfi a d’ailleurs appelé Mbappé dans la journée.

Rothen: "Mbappé ne peut que se braquer"

Pour Jérôme Rothen, consultant RMC Sport, le capitaine de l'équipe de France a eu raison de réagir publiquement. "Quand tu es footballeur, ça ne fait pas plaisir que ton club sorte quelque chose sans ton aval. C’est la première des choses. Il faut faire attention à tout ce qui se dit. Mbappé essaie de structurer sa vie pro et perso, sa communication ne dérape pas. Et là ce sont les autres qui dérapent pour lui. Il ne peut que se braquer", a-t-il commenté dans son émission "Rothen s’enflamme" sur RMC.

"Quand tu es mêlé à une campagne sans avoir donné ton aval… Mes infos, c’est qu’il n’était pas au courant, il était énervé donc il a envoyé une réaction sur ses réseaux sociaux. Il n’y a que comme ça que tu peux répondre à la seconde. On sait aussi que sa prolongation a fait beaucoup parler, il s’est un petit peu mis à dos Neymar et son entourage en début de saison parce que certains avaient dit qu’il avait demandé la tête de Neymar. Il y a des tensions dans le vestiaire, ça se ressent sur le terrain. (…) La personne qui s’est permis de sortir ce clip est inconsciente. Dans cette vidéo, Mbappé est tout seul ! Rien ne se règle en privé dans ce club. Les réseaux sont un moyen de communication. Comment lui reprocher ? Vous pensez vraiment que Nasser n’a pas eu Mbappé aujourd’hui ? Il va gérer et s’en occuper", a ajouté Rothen.