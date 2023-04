PSG: face à la crise, Al-Khelaïfi est rentré à Paris plus tôt que prévu

Comme révélé par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de revoir ses plans en rentrant à Paris dès ce mercredi. Objectif pour le président parisien : être au plus près du club, qui traverse une période compliquée.

Changement de programme pour Nasser Al-Khelaïfi. Selon les informations du journal Le Parisien, et confirmé par RMC Sport, le président du PSG a rejoint Paris mercredi en provenance de Lisbonne, où il a participé au comité exécutif de l’UEFA. Il avait initialement prévu de rejoindre le Qatar dès la fin du Congrès.

Il devrait être présent à Nice

Mais au vu de la situation compliquée de son club ces dernières semaines, il a décidé de revoir ses plans. Battus au Parc des Princes par le Stade Rennais (2-0) et l’OL (1-0) lors de leurs deux dernières sorties, les hommes de Christophe Galtier ne comptent plus que six points d’avance sur le RC Lens et Marseille en tête du championnat.

Pas franchement rassurant avant de se rendre à Nice samedi (21h) et de recevoir les Sang et Or le 15 avril (21h). Selon RMC Sport, Al-Khelaïfi devrait d'ailleurs assister au match face aux Aiglons dans les tribunes de l’Allianz Riviera. Agacé par la copie rendue face aux Gones, le président parisien pourrait assister à un entraînement d’ici vendredi, mais il ne compterait pas prendre la parole devant le groupe. Il vient pour être au plus près du club.

Comme révélé par RMC Sport cette semaine, le PSG s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur. Aujourd’hui, le maintien de Galtier au-delà du mois de juin serait une surprise. Le Marseillais pourrait même ne pas terminer la saison sur le banc si ça se passait mal à Nice puis contre Lens.