PSG-Angers: comment Ekitike est monté en puissance après la Coupe du monde

Après quatre premiers mois délicats sous les couleurs de son nouveau club, Hugo Ekitike semble s’épanouir enfin à Paris, et cela se ressent dans ses performances.

On le sent libéré depuis quelques semaines. Et pour cause, Hugo Ekitike n’a plus rien du joueur qu’il était en début de saison. Ses performances au PSG parlent pour lui: trois buts et deux passes décisives sur ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. Il est aussi impliqué sur le deuxième but parisien contre Châteauroux. Son premier but au Parc des Princes, contre Auxerre, a été un déclic pour le joueur, qui a su garder confiance en lui dans les moments où il ne trouvait pas le chemin des filets.

Un déclic avec Galtier

L’arrivée à Paris, entre la vie à l’hôtel, l’adaptation à une nouvelle ville, à une équipe où les trois meilleurs joueurs du monde cohabitent en attaque, n’a pas été simple. L’attaquant de 20 ans s’est réfugié dans le travail. Il a aussi profité du retour tardif des mondialistes pour démontrer des qualités de buteur qu’il n’a pas perdues.

Le regard de Christophe Galtier sur lui, durant cette courte période où les habituels titulaires étaient absents, l’a aussi responsabilisé. L’ancien Rémois était attendu au tournant. Il aime cette pression. À l’issue du match contre Châteauroux, Christophe Galtier lui a demandé de rester un peu plus dans l’axe.

Il devrait débuter contre Angers

Tout n’est pas encore parfait et il doit corriger cette tendance à venir décrocher, même s'il est vrai qu’en l’absence de Lionel Messi et Neymar, les ballons arrivent moins. La tentation de venir les chercher soi-même est donc plus importante. Quoiqu'il en soit, le club de la capitale fonde beaucoup d’espoirs sur lui et n’a jamais eu l’intention de le prêter lors de ce mercato d’hiver.

Ce mercredi soir (21h) contre Angers, il devrait enchaîner une quatrième titularisation d’affilée, la troisième consécutive en Ligue 1, sans doute aux côtés de Lionel Messi et Neymar. Une nouvelle occasion d’améliorer son entente avec les patrons de l’attaque parisienne mais aussi de montrer qu’il est passé à la vitesse supérieure.