PSG: après son Mondial cauchemardesque avec le Brésil, Marquinhos va devoir se relever

Le PSG reprend la compétition face à Strasbourg, ce mercredi, lors de la 16e journée de Ligue 1 (21h). Un match auquel devrait participer Marquinhos. A voir dans quel état psychologique sera le capitaine parisien après son échec à la Coupe du monde 2022 avec le Brésil.

Le poteau de l’Education Stadium risque de hanter ses nuits encore un bon moment. En ratant son tir au but face à la Croatie, Marquinhos a scellé l’élimination du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, le 9 décembre dernier à Al-Rayyan (1-1, 4 tab à 2). Un traumatisme d’autant plus dur à encaisser que le défenseur central avait déjà dévié malencontreusement la frappe de Bruno Petkovic dans son propre but, en toute fin de prolongation. La tête entre les mains, le n°4 de la Seleçao est resté de longues minutes prostrés sur la pelouse qatarie. Inconsolable.

Deux semaines et demi après cet échec douloureux, le capitaine du PSG s’apprête à reprendre la compétition. Paris a rendez-vous avec Strasbourg, ce mercredi au Parc des Princes, lors de la 16e journée de Ligue 1 (21h). Un match auquel Marquinhos devrait participer. A voir dans quel état psychologique. Après la sortie de route du Brésil, le natif de Sao Paulo est resté à Doha, entouré de sa famille et de ses amis.

"Tristesse, honte et doutes"

L’un de ses proches a confié à L’Équipe qu’il était "triste et très abattu". Sa femme, Carlo Cabrino, a même précisé qu’il n’avait "envie de rien faire". L’international aux 76 sélections (5 buts) a tout de même tenté de se vider la tête entre baignade et excursions dans le désert. Mais la blessure semble profonde. Marquinhos a lui-même évoqué "l’un des jours les plus tristes de sa vie", avec un sentiment "de tristesse, de honte et de doutes". Il s’est d’ailleurs éloigné des réseaux sociaux durant quelques jours, avant de poster un long message sur Instagram.

"La famille, les amis et le temps m’ont aidé à me remettre de ce moment difficile. Cette cicatrice restera pour toujours dans mon histoire et je porterai cette responsabilité avec moi", a écrit "Marqui", avant de remercier les nombreuses personnes qui lui ont témoigné leur soutien dans cette épreuve: "Vous n’avez pas idée à quel point vous m’avez aidé". Malgré une tristesse palpable, l’ancien joueur de la Roma a tenté de se montrer optimiste pour la suite: "Si Dieu m’a confié ce fardeau, c’est que je suis capable de le supporter et d’avancer. Le moment est venu de passer à autre chose, la vie continue avec de nouveaux buts et des objectifs à atteindre."

Le message d’amour de Neymar

Lui aussi affecté par la tournure des événements au Qatar, Neymar a publiquement soutenu son coéquipier, en partageant un de leurs échanges sur WhatsApp: "Un penalty ne va pas changer ce que je pense de toi. Je suis avec toi, pour toujours. Je t’aime." Ces mots réconfortants ont sans doute apaiser un peu Marquinhos, qui a posté une photo de famille à Noël, sur laquelle il apparaît souriant. Au point d'être remis d’aplomb?

La question inquiète les supporters du PSG à l’heure de la reprise. Beaucoup gardent en tête le naufrage de leur capitaine sur la pelouse du Real Madrid, début mars, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (3-1). Une soirée noire dont le guerrier brésilien a mis longtemps à se remettre, enchaînant les sorties poussives jusqu’à la fin de saison. De quoi craindre une rechute en ce début d’hiver? Sa prestation contre Strasbourg sera un premier élément de réponse.