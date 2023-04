PSG: "Arrêtez de vous foutre de nous", le coup de gueule de Rothen contre les joueurs et la direction

Au lendemain de la nouvelle défaite du PSG face à l'OL (0-1), Jérôme Rothen a exprimé son mécontentement dans Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC. En s'adressant aux joueurs et aux dirigeants du club de la capitale.

La nouvelle défaite du PSG face à l'OL, dimanche soir au Parc des Princes en Ligue 1 (0-1), n'a pas été du goût des supporters parisiens. Pour la 8e fois depuis le début de l'année 2023 (en 18 matchs toutes compétitions confondues), ils ont vu leur équipe s'incliner en livrant une prestation loin d'être aboutie. De quoi logiquement agacer sérieusement Jérôme Rothen.

"Il ne faut pas écarter Galtier"

Ce lundi, dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, l'ancien milieu de terrain du club de la capitale a poussé un gros coup de gueule. En s'adressant davantage aux joueurs parisien qu'àleur entraîneur Christophe Galtier. "Je pense qu'il ne faut pas l'écarter. Pourquoi plus lui que les joueurs, qui se foutent de la tronche de tout le monde depuis pas mal de temps? Les résultats de Paris en 2023, c’est une catastrophe. A tous points de vue. Même quand ils ont gagné, ils ont été en difficulté ou ils ont eu de la réussite. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, ils n’ont plus cette réussite (…) Quand elles jouent contre le PSG, les équipes sont persuadées qu’un résultat est possible. Parce que tu peux les bousculer (…) Je suis inquiet pour le titre, oui. Mais pour créer un électrochoc, on va mettre qui? Un pompier de service? Il faut finir la saison, la sauver avec ce titre."

"Que la direction prenne ses responsabilités"

Rothen a poursuivi en pointant du doigt les responsabilités de ceux qui sont sur le terrain, dans un premier temps, mais aussi des dirigeants parisiens. "J’espère juste qu’il y aura un peu d’amour propre. Les joueurs qui ont beaucoup gagné ces dernières années, et il y en a à Paris, qu’ils se rappellent pourquoi ils ont gagné le titre en Ligue 1, en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Qu’ils remettent le bleu de chauffe jusqu’au bout de la saison pour avoir ce onzième titre. Et c’est la moindre des choses. Après, ce n’est pas pour autant qu’il faudra tout gommer sur ces dernières semaines. Il y a des décisions radicales qui doivent être prises. Et j’aurais aimé qu’après un match comme hier, la direction prenne ses responsabilités et mette les joueurs sur le devant de la scène (…) Arrêtez de vous foutre de nous!"

En s'inclinant face à Lyon, Paris a vu Lens et Marseille revenir à six points à neuf journées de la fin du championnat. Le déplacement des coéquipiers de Kylian Mbappé, prévu samedi à Nice (21h, dernier représentant français en coupe d'Europe (Ligue Europa Conference), sera scruté de très près.