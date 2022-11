PSG-Auxerre: les hommages du Parc des Princes aux victimes du 13 novembre 2015

À l'occasion de la rencontre entre Paris et Auxerre ce dimanche en Ligue 1, les hommages se sont multipliés au Parc des Princes pour honorer la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015.

"13 novembre 2015. Paris se souvient". C'est par ces mots que le Collectif Ultras Paris a tenu à rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, qui ont fait 131 morts et plus de 400 blessés dans plusieurs lieux de la capitale et au Stade de France. Sept ans plus tard, de nombreuses marques d'affection se sont succédé au Parc des Princes lors de la rencontre de la 15e journée de Ligue 1 entre le PSG et Auxerre.

Avant le coup d'envoi, une minute de silence a été respectée dans le stade. Pour l'occasion, les joueurs parisiens arborent sur la manche de leur maillot un logo appelant à la paix pour tous.

Des banderoles ont ensuite été déployées par les fans des deux équipes. Dans le parcage des visiteurs, les Auxerrois ont sorti une bâche tricolore avec la date du 13 novembre inscrite. Quelques minutes plus tard, le CUP a également rendu hommage aux victimes des attentats avec une banderole "13 novembre 2015. Paris se souvient" et les écharpes des Ultras brandies.

Il n'y a pas que sur le terrain que les hommages se multiplient. À Paris, les cérémonies se tiennent devant les plaques commémoratives près des lieux des attentats, "en présence de la maire de Paris et d'un représentant de l'État", a précisé la ville de Paris. "Cette cérémonie, placée sous le signe de la sobriété, de la dignité et du recueillement, se déroulera sans prise de parole", a-t-elle ajouté.