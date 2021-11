France-Kazakhstan: l'hommage du Parc et de Griezmann aux victimes du 13-Novembre

Lors du match France-Kazakhstan, le public du Parc des Princes et l'équipe de France ont rendu hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre. Cette rencontre s'est déroulée six ans jour pour jour après les attaques meurtrières survenues à Paris et Saint-Denis. Buteur sur penalty, Antoine Griezmann a célébré en saluant lui aussi la mémoire des victimes du terrorisme.

Une banderole "13.11.15 Fluctuat nec mergitur", reprenant la devise de la ville de Paris, était accrochée au milieu de la tribune Auteuil. Dans un Parc des Princes comble et silencieux, les joueurs de l'équipe de France ont observé une minute de recueillement solennelle en hommage aux victimes du 13 novembre 2015, samedi avant d'affronter le Kazakhstan, six ans jour pour jour après les attentats de Paris et Saint-Denis ayant fait 130 morts et des centaines de blessés.

Les Bleus, porteurs d'un brassard blanc, se sont regroupés autour du rond central, se tenant par les épaules, tandis que le sélectionneur Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphan se tenaient côte à côte sur le bord de la pelouse, immobiles.

Le groupe de supporters des Irrésistibles français a ensuite déployé une banderole d'hommage "À nos 131 étoiles du 13 novembre" depuis la tribune Boulogne à la 15e minute de la rencontre, en référence au moment où la première des deux bombes a explosé il y a six ans aux abords du Stade de France, un soir de France-Allemagne en amical. De nombreux spectateurs du Parc ont allumé le flash de leurs téléphones portables au moment où la banderole a été déployée, avant d'entonner la Marseillaise.

Lors de l'attaque terroriste à Saint-Denis le 13 novembre 2015, deux kamikazes avaient fait un mort à proximité immédiate du Stade de France, en activant leur ceinture explosive à moins de cinq minutes d'intervalle. Cette attaque avait également fait plusieurs blessés.

Griezmann salue la mémoire des victoires après son but

Quelques minutes avant le quatrième but personnel de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann a obtenu et un transformé un penalty. Après avoir trompé le gardien kazakh, l'attaquant des Bleus a soulevé son maillot pour dévoiler un message destiné aux victimes des terribles attentats du 13 novembre 2015.

La date de triste mémoire "13/11/15" est ainsi accompagnée d'un coeur dessiné à la main par Antoine Griezmann.

Le joueur de l'Atlético de Madrid et de l'équipe de France avait vécu une soirée riche en émotions. Si lui était présent au stade de France avec les Bleus, sa soeur se trouvait au Bataclan pour le concert des Eagles of Death Metal mais avait réussi à en sortir indemne.