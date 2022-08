PSG: bonne nouvelle pour Mbappé, qui a repris l’entraînement collectif

Pas du déplacement parisien samedi à Clermont (0-5) à cause de douleurs aux adducteurs, Kylian Mbappé va mieux. L’attaquant français, 23 ans, a repris l’entraînement collectif ce mardi. De là à postuler pour la réception de Montpellier ce week-end ?

Enfin la rentrée pour Kylian Mbappé. Suspendu lors du Trophée des champions (victoire 0-4 contre Nantes) avant d’être privé du voyage sur la pelouse de Clermont samedi (succès 0-5) pour la première journée de Ligue 1, l’attaquant parisien devrait bientôt pouvoir lancer sa saison.

Gêné aux adducteurs ces derniers jours, le crack de Bondy va bien mieux, et a repris l’entraînement collectif avec le PSG ce mardi au Camp des Loges. Après quatre jours de travail adapté, il est débarrassé de ses douleurs.

Galtier avait "préféré retarder son retour"

"Il a eu une petite alerte, on n'a pas voulu prendre de risque, expliquait son entraîneur Christophe Galtier en marge de Clermont-PSG. Évidemment, si on avait été sur un match difficile ou un match de Ligue des champions, Kylian aurait peut-être participé. On a préféré retarder son retour."

Après avoir manqué les deux premiers matchs de la saison parisienne, Mbappé (23 ans) devrait pouvoir être de la partie pour la réception de Montpellier, samedi en Ligue 1 (21 heures). Qui signera le retour du club de la capitale au Parc des Princes.