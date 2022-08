PSG: Galtier a déjà prévenu ses stars, tout le monde ne débutera pas tous les matchs

Anticipant les problèmes à venir avec la répétition des matches, entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, Christophe Galtier a pris les devants et choisi d'évoquer le sujet avec ses stars: Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Le staff technique du Paris Saint-Germain n’ayant pas voulu prendre de risques après une petite alerte aux adducteurs, Kylian Mbappé n’a pas participé au festival du PSG à Clermont (5-0). Tout comme il était déjà absent lors de la superbe victoire au Trophée des champions, face à Nantes. Deux rencontres où le PSG a démontré de belles vertus collectives, et prouvé qu’il pouvait se débrouiller sans lui et assurer le spectacle. Sans son attaquant star, le club de la capitale a progressé collectivement. Le défi de Christophe Galtier sera donc de l’insérer au trio de devant à la place de Pablo Sarabia tout en conservant cet équilibre.

Mbappé tient la corde face à Montpellier

"Kylian est indispensable dans ce projet. Il a eu la volonté de rester ici pour remplir des objectifs très élevés. Et pour un entraîneur, intégrer un tel joueur dans ce collectif, ce n’est pas difficile", a tenu à rassurer le coach parisien. Ce devrait être le cas dès samedi prochain au Parc des Princes, face à Montpellier. "On a préféré retarder son retour et il sera avec nous, je pense, contre Montpellier", a confirmé Galtier. Pour permettre au PSG de maintenir ce niveau de performance lorsque la cadence deviendra infernale avec le retour de la Ligue des champions, le coach parisien sera confronté à des choix difficiles impliquant ses stars.

Le plan de Galtier pour "garder une équipe forte tout au long de la saison"

"J’ai déjà évoqué cela avec les trois (Messi, Neymar, Mbappé), a-t-il indiqué sans la moindre retenue au micro de Canal+. On est à un match par semaine, ça va. Mais comme vous l’avez dit, ça va être une première partie de saison très compacte. On aura quasiment 26 matchs avec les sélections, et puis il y aura la Coupe du monde. Il faudra évidemment gérer au mieux ces matchs. Quand vous leur demandez s’ils veulent sortir, les joueurs vous répondent non, personne ne veut sortir. Mais il faudra le faire, et peut-être aussi parfois ne pas démarrer le match, pour garder une équipe forte tout au long de la saison."