PSG: cascade de forfaits face à Lorient, Verratti et Di Maria absents

Mauricio Pochettino devra se passer de plusieurs joueurs importants pour la réception de Lorient ce dimanche (20h45), lors de la 30e journée de Ligue 1. Marco Verratti, Keylor Navas et Angel Di Maria sont notamment blessés.

Trois semaines après les sifflets face aux Girondins de Bordeaux, le PSG retrouve le Parc des Princes ce dimanche (20h45) pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le club parisien affrontera Lorient, qui lutte pour son maintien (16e). Pour l'occasion, plusieurs joueurs seront absents.

Keylor Navas, Julian Draxler, Juan Bernat, Abdou Diallo, Ander Herrera et Marco Verratti n'ont pas participé à l'entraînement collectif du PSG ce samedi matin, à laquelle le directeur sportif Leonardo a assisté. Ces six joueurs louperont aussi l'affrontement face aux Merlus. Il faut ajouter Angel Di Maria à cette liste, "indisponible pour un problème musculaire ressenti aujourd'hui. Un nouveau point sera fait dans les prochains jours."

Samedi dernier, Marco Verratti était déjà rentré plus tôt du rassemblement avec la sélection italienne, où il n'a pas réussi avec ses coéquipiers à se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Le milieu de terrain souffre toujours de pépins physiques. "Marco Verratti a repris la course après une lésion des ischio-jambiers et son retour à l’entraînement avec l’équipe est envisagé en milieu de semaine prochaine", indique le PSG. Keylor Navas a aussi été touché lors du rassemblement avec le Costa Rica, "victime d’une lésion musculaire des adducteurs qui sera évaluée lors de son arrivée aujourd’hui", précise le communiqué ce samedi du PSG.

Ramos est disponible

Ander Herrera souffre d'une d'une lésion musculaire ischio-jambiers gauches et Juan Bernat poursuit sa réathlétisation suite à une lésion du mollet gauche. Le milieu reprendra l'entraînement sous deux semaines et le latéral devrait reprendre dans les jours à venir. Enfin, Abdou Diallo "soigne une lésion du long adducteur gauche" et sa "reprise de l’entraînement est envisagée dans 12 jours."

En revanche, plus souvent à l'infirmerie que sur un terrain de Ligue 1 cette saison, Sergio Ramos était bien à l'entraînement et devrait figurer dans le groupe. Le défenseur espagnol n'a participé qu'à cinq matchs depuis le début de la saison. Reste à savoir si Mauricio Pochettino lui donnera du temps de jeu, alors que le PSG va devoir se remobiliser après la dernière claque reçue face à l'AS Monaco (3-0) avant la trêve internationale.