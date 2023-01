PSG: l'énorme somme dépensée par un admirateur de Messi pour son maillot porté contre Angers

Depuis fin novembre, le Paris Saint-Germain met en vente aux enchères les maillots portés par ses joueurs en match. Une tunique de Lionel Messi a déjà établi un record: celle portée contre Angers, atteignant la somme de 43.623 euros.

Un énième "record" pour Leo Messi. Le maillot du néo-champion du monde argentin, porté contre Angers le 11 janvier dernier lors d'une victoire 2-0 de Paris, a été vendu aux enchères 43.623 euros à un enchérisseur chinois. Un montant encore jamais atteint par le PSG, qui s'est lancé dans ce système fin novembre.

Kylian Mbappé 2e meilleur vendeur

Le maillot de Lionel Messi semblait particulièrement convoité par son acheteur, puisque Le Parisien précise qu'il avait fait une première offre à 22.000 euros et a dû attendre sa septième offre pour remporter le maillot floqué du numéro 30.

Lors de cette même mise en vente, le maillot de Neymar a trouvé preneur contre 7894 euros. Précédemment, lors des ventes des tuniques portées contre Lens ou Strasbourg, celles de Kylian Mbappé avaient affolé les compteurs, grimpant à 14.083 euros et 15.017 euros. Bien loin tout de même des 43.623 euros levés pour le maillot de la Pulga.

Une partie des ventes ira à des initiatives caritatives

Depuis fin novembre et après chaque rencontre, le club de la capitale propose à son public d’obtenir des maillots portés par ses idoles. Le prix de départ est fixé à 199 euros. Les enchères se déroulent ensuite sur quatre jours. Au total, sur les 35 tuniques mises aux enchères pour les rencontres contre Strasbourg (2-1) et Lens (1-3), le PSG avait amassé près de 68.766 euros, à destination de la Fondation du club.

Sur une saison de 50 matchs et à raison de 30.000 euros récoltés par rencontre en moyenne, le PSG pourrait obtenir jusqu'à 1,5 million d’euros. Dans son communiqué du 22 novembre dernier, le club parisien avançait que cette initiative avait pour but de "créer toujours plus de proximité avec ses fans". "En tant que club engagé et responsable, le Paris Saint-Germain reversera une partie des fonds récoltés à des initiatives caritatives", expliquait le club, sans indiquer quel montant exact revient aux associations choisies.