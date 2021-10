PSG: "Choisir Paris a été la meilleure décision de ma vie", assure Di Maria

Arrivé au PSG lors du mercato estival de 2015, Angel Di Maria a rempilé la saison passée pour deux saisons supplémentaires, alors que son contrat expirait en 2022. Dans un entretien accordé à Téléfoot, l’Argentin est revenu sur son choix de rejoindre le club de la capitale.

Après une saison difficile à Manchester United, Angel Di Maria (33 ans) n’avait pas tardé à céder aux sirènes du PSG. En France depuis 2015, soit sept ans, l'ailier argentin, malgré les présences de Neymar, Kylian Mbappé et maintenant Lionel Messi, a toujours su garder une place de titulaire dans le onze du club.

Dans un entretien accordé à Téléfoot qui sortira ce dimanche, l’Argentin a ainsi expliqué qu'il était ravi de son choix de carrière: "Choisir Paris a été la meilleure décision de ma vie". Le joueur réputé pour sa qualité de passe a aussi dévoilé les raisons qui l’ont poussé à prolonger l’an dernier: "J’ai décidé de rester deux saisons supplémentaires alors que j’étais en fin de contrat, parce que ma famille est très heureuse ici".

Il envisageait de retourner en Argentine

Même si Di Maria se dit très heureux à Paris, l’Argentin avait confié dans un entretien accordé à Tyc Sports qu’il aurait pu ne pas prolonger pour revenir en Argentine, mais que la pandémie mondiale avait changé ses plans: "J’avais prévu de revenir [en Argentine]. Mais il y a eu le Covid et ça a bloqué les choses (…) Mon contrat avec le club se terminait. Je n’avais rien discuté avec eux. On ne discutait pas. Et juste avant le Covid, ils ont entamé les discussions pour la prolongation, afin de continuer une année de plus avec une autre en option. J’ai décidé de rester car je sens que je suis dans un grand moment", avait-il déclaré.