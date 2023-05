PSG: comment les journalistes catalans perçoivent la sanction contre Messi

En Catalogne, la sanction infligée par le PSG à Lionel Messi est considérée comme un "caprice" du club de la capitale. Rien qui ne remet en cause le souhait des supporters catalans de faire revenir leur idole.

Il y a à peine six jours, Javier Tebas, le patron de la ligue espagnole de football (LaLiga), douchait les espoirs de supporters barcelonais en expliquant qu’un retour de Messi au FC Barcelone semblait "très compliqué", notamment à cause des finances du club dans le rouge. Mais la sanction dont a écopé Lionel Messi pour être allé participer à des opérations promotionnelles en Arabie saoudite et la rupture qui semble en découler ravivent les espoirs de retour à la maison de Messi. Contactés par RMC Sport, des journalistes sportifs catalans, mais aussi généralistes, nous ont donné leur point de vue sur l’onde de choc de l’affaire Messi en terre blaugrana.

Roger Torelló, de Mundo Deportivo: "Ici, c'est interprété comme un caprice du PSG. Puisqu'il n'a pas pu le renouveler, il a maintenant l'intention de faire passer Messi pour le méchant. Le club le laisse donc subir les foudres des radicaux du PSG et cesse de le défendre". Pour Alfonso Beato, free-lance très actif sur la place barcelonaise, "le choix de Messi de partir faire une campagne promotionnelle dans le dos du club est perçu à Barcelone comme un manque d’engagement vis-à-vis du PSG, et surtout comme quelque chose qu’il n’aurait pas fait à Barcelone."

"Le PSG s'est toujours soumis aux exigences de ses cracks"

Un retour de Messi en Catalogne semble toutefois encore bien lointain. Sur le plan financier, la ligue devra trancher, au regard de finances barcelonaises, de la faisabilité d’un tel retour. Reste que le divorce entre Messi et le PSG, qui semble consommé, donne aux Barcelonais l’envie d’y croire. Y compris au sein du club. "Malgré le fait qu'il aura 36 ans cet été, Xavi est convaincu que Leo peut encore beaucoup apporter à l'équipe, avec un rôle différent de celui que nous l'avions vu jouer, rapporte Roger Torelló. Joan Laporta et les fans veulent qu’il revienne, ne serait-ce que pour dire au revoir au meilleur joueur de l'histoire et du club, comme il le mérite."

"Messi est toujours un sujet de discussion en Espagne et surtout à Barcelone, abonde Alfonso Béato. Les supporters barcelonais ont bien noté que ceux du Paris Saint-Germain n’étaient pas satisfaits du rendement de la Pulga et que le joueur ne semblait pas très heureux à Paris".

La gestion du club parisien, souvent critiquée en France, est même raillée outre-Pyrénées. "Le PSG aurait de la crédibilité s'il avait fait de même avec nombreux actes d'indiscipline passés, comme ceux de Neymar par exemple, observe le journaliste du Mundo Deportivo. Mais ce club s'est toujours soumis aux exigences de ses cracks. J'ai l'impression que le PSG peut être un club très puissant sur le plan économique, mais il a été démontré qu'une équipe ne se fait pas à l'aide d'un chéquier, surtout quand on change d'entraîneur tous les deux ou trois ans et qu'on ne donne pas pleine confiance au coach". Un discours aigre et sans concession qui fait parfois écho à l’avis de nombreux consultants RMC.