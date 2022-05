PSG: "De bonnes choses vont arriver", le message optimiste de Messi pour la saison prochaine

Arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi a remporté son premier titre de champion de France avec le PSG. Si la saison n’a pas été facile surtout en Ligue des champions, l’Argentin a publié un message sur les réseaux sociaux où il affiche son optimisme pour la saison prochaine.

En plus de la prolongation de Kylian Mbappé et des adieux d’Angel Di Maria au Parc des Princes, Lionel Messi a obtenu son premier titre de champion de France au PSG. Habitué à collectionner les trophées lors de son long passage au FC Barcelone, l’attaquant peut ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

Auteur de six buts et 14 passes décisives en championnat, "la Pulga" a partagé sur les réseaux sociaux sa joie de remporter le championnat, tout en admettant que cette année était très spéciale pour lui: "C’était une année différente à cause de tout ce qui s’est passé, mais à la fin de la journée, nous avons gagné la ligue que j’étais très excité de gagner. C’est mon premier trophée ici à Paris."

L’Argentin a aussi eu des mots pour ses coéquipiers qui à l’entendre ont grandement contribué à son intégration en France: "Je voulais remercier mes coéquipiers pour la façon dont ils m’ont traité depuis mon arrivée et ma famille pour m’avoir toujours accompagné et soutenu."

"Je suis sûr que de bonnes choses vont arriver en 2022"

Malgré le championnat acquis, l’échec dès les huitièmes de finale en Coupe d’Europe est un souvenir compliqué à oublier pour les joueurs et les supporters. Y compris pour Messi qui, au match aller, gagné par les Parisiens (1-0), avait raté un penalty: "Nous avons gardé le goût amer d’avoir perdu en Ligue des champions dans un match à élimination directe alors que nous étions la meilleure équipe."

Mais l’élément de 34 ans ne compte pas rester sur cet échec et veut revenir encore plus fort dès la saison prochaine. Preuve de cette détermination, Messi a lancé quelques mots symbolisant l’optimisme qui règne à Paris: "Je suis sûr que de bonnes choses vont arriver en 2022, ce sera une année importante et nous nous battrons."